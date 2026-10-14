Cerveteri, rapinatore irrompe armato in un minimarket: immobilizzato dai dipendenti

Il giovane ha minacciato i lavoratori per farsi consegnare l’incasso. Ma gli è andata male

Cerveteri, 14 ottobre 2026 – È entrato in un minimarket impugnando una pistola scacciacani senza tappo rosso e ha intimato ai due commessi di consegnargli l’incasso. Ma il tentativo di rapina è fallito: i dipendenti sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo, trattenendolo fino all’arrivo dei Carabinieri. Protagonista della vicenda un 22enne di Cerveteri, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentata rapina.

L’episodio si è verificato intorno alle 4 di notte, all’interno di un’attività commerciale di via Fontana Morella. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe fatto irruzione nel locale mostrando una pistola scacciacani, priva del prescritto tappo rosso e caricata con una cartuccia a salve.

Di fronte alla richiesta di consegnare il denaro, i due lavoratori hanno approfittato di un momento di distrazione del giovane per reagire. Sono riusciti a sottrargli l’arma e a bloccarlo a terra, dando immediatamente l’allarme al Numero unico di emergenza 112.

Cerveteri, il tentativo di rapina sventato dai commessi

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Campo di Mare, che ha trovato il 22enne ancora all’interno del minimarket, immobilizzato dai dipendenti in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I militari hanno preso in consegna il giovane, messo in sicurezza l’area e recuperato la pistola scacciacani utilizzata per la minaccia. È stata inoltre effettuata una perquisizione personale per verificare l’eventuale presenza di altre armi o strumenti atti a offendere.

L’intervento ha consentito di interrompere definitivamente il tentativo di rapina, senza che il giovane riuscisse a impossessarsi dell’incasso.

Al centro della ricostruzione resta la reazione dei due commessi, che, dopo aver disarmato il 22enne, sono riusciti a impedirgli di allontanarsi prima dell’arrivo della pattuglia.