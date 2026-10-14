L'AUDIZIONE
Civitavecchia, 5.700 firme contro il biodigestore: “Fermare l’impianto e l’ampliamento della discarica”
Audizione alla Commissione Urbanistica del Lazio. Il Comitato No Biodigestore chiede atti concreti alle istituzioni e critica l’assenza di Gualtieri
Civitavecchia, 14 ottobre 2026 – Oltre 5.700 firme contro il biodigestore e l’ampliamento della discarica di Fosso Crepacuore. La protesta dei cittadini di Civitavecchia e del comprensorio arriva in Regione Lazio, dove martedì 13 ottobre il Comitato No al Biodigestore è stato ascoltato dalla X Commissione Urbanistica, mobilità e rifiuti. Durante l’audizione sono state consegnate le firme raccolte attraverso una petizione popolare indirizzata al presidente della Regione, Francesco Rocca, con una richiesta precisa: fermare la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano proposto dalla società Ambyenta Lazio e impedire l’ampliamento della discarica.
Il Comitato rivendica la contrarietà a nuove infrastrutture considerate un ulteriore peso ambientale per un territorio già interessato, secondo i promotori della petizione, da decenni di pressione industriale. Dall’audizione, riferiscono gli attivisti, sarebbe emersa una convergenza tra i rappresentanti istituzionali presenti sulla necessità di individuare gli strumenti per bloccare i due interventi.
Biodigestore di Civitavecchia, chiesta la revoca dell’autorizzazione
Al centro del confronto in Regione c’è il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo all’impianto di biodigestione di Ambyenta Lazio. Il Comitato chiede che vengano percorse tutte le strade amministrative possibili per arrivare alla revoca dell’autorizzazione, oltre al diniego dell’ampliamento della discarica di Fosso Crepacuore.
“Abbiamo portato la voce alta e forte del territorio, martoriato da decenni di grave e persistente pressione ambientale”, dichiarano gli esponenti del Comitato, che riferiscono di aver registrato con favore una posizione condivisa tra gli interlocutori istituzionali intervenuti all’audizione.
Secondo quanto riportato nella nota, sarebbe stata riconosciuta la necessità di agire, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per impedire la realizzazione degli interventi contestati.
Non si tratta, tuttavia, di provvedimenti già adottati: la revoca dell’autorizzazione e il mancato via libera all’ampliamento della discarica restano gli obiettivi indicati dal Comitato.
Gli attivisti chiedono quindi che le posizioni espresse durante l’audizione siano seguite da decisioni formali. A questo proposito hanno sollecitato la discussione delle mozioni già presentate in Consiglio regionale e in Consiglio metropolitano.
Le critiche a Gualtieri e la richiesta di atti concreti
Nella nota diffusa dopo l’audizione non mancano le critiche al sindaco di Roma e presidente della Città metropolitana, Roberto Gualtieri, del quale il Comitato contesta l’assenza, insieme a quella dei suoi rappresentanti.
“Da rimarcare negativamente, ancora una volta, l’assenza del Presidente della Città metropolitana Gualtieri e dei suoi rappresentanti”, si legge nel comunicato, che invita gli esponenti politici vicini al presidente a rappresentargli le preoccupazioni del territorio.
Il Comitato assicura che continuerà a seguire l’iter amministrativo, verificando che gli impegni assunti dalle istituzioni trovino riscontro in atti concreti.
“Continueremo a tenere alta l’attenzione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e politici vigilando affinché le dichiarazioni e le giuste intenzioni si trasformino in atti concreti”, affermano i promotori della mobilitazione.
Assemblea pubblica il 14 ottobre e consiglio intercomunale il 30
La mobilitazione proseguirà con due appuntamenti. Il primo è fissato per mercoledì 14 ottobre alle ore 17:30, quando il Comitato No al Biodigestore terrà un’assemblea pubblica nell’Aula Pucci di Civitavecchia.
L’incontro servirà ad approfondire gli sviluppi dell’audizione regionale e a discutere le prossime iniziative.
Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 30 ottobre, sempre a Civitavecchia, con la convocazione di un consiglio intercomunale. Il Comitato accoglie favorevolmente l’iniziativa, che riferisce di aver sollecitato durante gli incontri con i sindaci del comprensorio.
La richiesta resta quella consegnata alla Regione insieme alle oltre 5.700 firme: nessun nuovo biodigestore e nessun ampliamento della discarica di Fosso Crepacuore. Ora il Comitato attende che alle dichiarazioni emerse nel confronto istituzionale seguano provvedimenti amministrativi.