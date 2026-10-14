Civitavecchia, 5.700 firme contro il biodigestore: “Fermare l’impianto e l’ampliamento della discarica”

Civitavecchia, 14 ottobre 2026 – Oltre 5.700 firme contro il biodigestore e l’ampliamento della discarica di Fosso Crepacuore. La protesta dei cittadini di Civitavecchia e del comprensorio arriva in Regione Lazio, dove martedì 13 ottobre il Comitato No al Biodigestore è stato ascoltato dalla X Commissione Urbanistica, mobilità e rifiuti. Durante l’audizione sono state consegnate le firme raccolte attraverso una petizione popolare indirizzata al presidente della Regione, Francesco Rocca, con una richiesta precisa: fermare la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano proposto dalla società Ambyenta Lazio e impedire l’ampliamento della discarica.