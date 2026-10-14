Debiti fuori bilancio, la Quarta Commissione esamina una proposta da 83 milioni

La Quarta Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha esaminato la Proposta di legge regionale n. 304, che prevede il riconoscimento di 83.072.954,32 euro di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Prima del passaggio finale in Aula, è stata concordata un’audizione con l’Avvocatura regionale.

Il contenzioso sanitario e la copertura

La parte principale della somma, pari a 82.279.872,64 euro, riguarda la direzione Salute e l’adempimento della sentenza di ottemperanza n. 5822/2026 della III Sezione del Consiglio di Stato a favore di San Raffaele S.p.A.

L’assessore al Bilancio Giancarlo Righini ha spiegato che la copertura sarà reperita integralmente dal fondo rischi della Gestione Sanitaria Accentrata, attraverso la Missione 13, dedicata alla tutela della salute. Secondo quanto riferito dall’assessore, questa modalità non comporterà definanziamenti ai servizi sanitari né ai Livelli Essenziali di Assistenza.

La proposta comprende anche una rettifica relativa al Fondo piazze climatiche: lo stanziamento viene riallineato a 500.000 euro per il 2026 e a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

Il dibattito tra maggioranza e opposizione

Nel corso della seduta, i consiglieri hanno chiesto chiarimenti sulle origini del contenzioso, sulle strategie difensive della Regione e sull’impatto finanziario dell’operazione. Alessio D’Amato ha richiamato la cronologia della vicenda e ha chiesto la trasmissione della relazione conclusiva dell’ottemperanza del 4 febbraio 2025.

Mario Ciarla ha definito eccezionale la portata economica della somma, sollecitando verifiche sulle azioni legali esperite. Marietta Tidei ha richiamato alcune precedenti decisioni favorevoli alla Regione e ha chiesto di separare dal provvedimento le misure su gasolio agricolo e bollette energetiche.

Adriano Zuccalà ha domandato garanzie sull’assenza di ricadute sui progetti sociosanitari e informazioni su eventuali impugnazioni straordinarie o trattative con il privato. Daniele Leodori ha invece evidenziato la distanza tra la proposta transattiva regionale, indicata in circa 3 milioni di euro, e la quantificazione finale superiore a 82 milioni.

Audizione prima dell’esame in Aula

Nella replica, Righini ha sostenuto che l’Avvocatura regionale ha mantenuto in Consiglio di Stato la linea difensiva già adottata davanti al TAR. Ha inoltre segnalato che il ritardo nell’adempimento comporterebbe interessi di circa 9.000 euro al giorno.

Sono stati stralciati gli emendamenti sul sostegno alle famiglie vulnerabili e sul gasolio agricolo, destinati a un disegno di legge separato con iter accelerato. La Commissione tornerà a riunirsi il 15 ottobre per l’audizione dell’Avvocatura regionale, prima del passaggio conclusivo della proposta in Aula.