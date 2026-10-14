Dékuple Group acquisisce la maggioranza di SAY e rafforza la presenza internazionale

SAY S.p.A. entra in Dékuple Group, che acquisisce una partecipazione di maggioranza nel capitale dell’agenzia italiana. L’operazione apre una nuova fase di sviluppo internazionale per la società, attiva nel marketing e nella comunicazione omnicanale.

Con sedi a Padova e Milano, SAY riunisce oltre 70 professionisti e opera attraverso tre aree: Creativity, Performance e Relations. L’agenzia manterrà la propria identità e il proprio branding anche dopo l’ingresso nel gruppo.

Continuità nella gestione

La guida resterà affidata ai quattro managing partner Alberto Baracco, Nicola Bruno, Giovanni Cecolin e Marco Dalla Dea. Nell’ambito dell’operazione, manterranno le cariche e le deleghe nel consiglio di amministrazione, oltre a una partecipazione nel capitale.

SAY continuerà a supportare aziende, enti e organizzazioni nella progettazione e nell’attuazione di strategie di marketing e comunicazione omnicanale, con un approccio orientato a risultati concreti e misurabili.

Le sinergie con Dékuple

Fondato nel 1972, Dékuple è un gruppo internazionale specializzato in comunicazione e data driven marketing. Conta oltre 1.200 collaboratori e opera in Europa, Nord America, Cina e Medio Oriente. Nel 2025 ha registrato un fatturato consolidato superiore a 200 milioni di euro.

L’integrazione consentirà di sviluppare nuove sinergie nell’AI transformation, nel performance marketing e nella comunicazione di marca. Tra gli ambiti indicati figurano anche l’ottimizzazione delle campagne media internazionali, le pubbliche relazioni e gli eventi.

Secondo quanto dichiarato dal presidente e amministratore delegato di Dékuple Group, Bertrand Laurioz, l’Italia rappresenta un mercato di riferimento per l’espansione europea. La collaborazione dovrebbe inoltre collegare le attività tra Italia, Polonia e Francia e portare nel mercato italiano le attività di performance della Boost Factory.