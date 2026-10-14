Emmanuel Macron in Ungheria il 23 ottobre per le celebrazioni nazionali

Emmanuel Macron sarà in Ungheria il 23 ottobre per partecipare alle celebrazioni del 70esimo anniversario della rivoluzione e della guerra d’indipendenza. L’annuncio è stato dato da Péter Magyar, che ha riferito dei preparativi per la visita del presidente francese.

Le celebrazioni per l’anniversario

Secondo quanto riportato, gli eventi si svolgeranno per tutta la giornata e coinvolgeranno non solo Budapest, ma anche altre città del Paese. In Parlamento è inoltre prevista una sessione solenne.

Il primo ministro ungherese ha spiegato che, nell’ambito delle celebrazioni, ospiterà al Museo delle Belle Arti i capi di Stato e di governo invitati. Magyar ha dichiarato che saranno presenti Emmanuel Macron, indicato come presidente francese e leader dell’Unione europea, oltre ai rappresentanti dei Paesi vicini e di alcuni Paesi balcanici.

I preparativi per la visita erano già entrati nella fase finale all’inizio di ottobre. Le basi dell’incontro, secondo le informazioni riportate, erano state gettate durante la visita di lavoro a Parigi del mese di giugno.

Il candidato alla procura generale

Nel corso della stessa conversazione è stato chiesto a Magyar se il partito Tisza sosterrà Péter Fejes, candidato alla carica di procuratore generale proposto dal presidente della Repubblica András Baka.