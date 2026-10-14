Formia, cocaina pronta per lo spaccio: arrestato giovane pusher

Formia, 14 ottobre 2026 – Era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma durante un controllo dei Carabinieri è stato trovato in possesso di cocaina suddivisa in quattro involucri, hashish e materiale per il confezionamento della droga. Un 22enne di Formia è stato arrestato in flagranza nella serata di venerdì scorso dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per il giovane l’obbligo di dimora nel Comune di Formia, accompagnato dall’obbligo di permanenza nell’abitazione durante le ore notturne.

Formia, cocaina suddivisa in quattro involucri: il sequestro dei Carabinieri

Il controllo è stato effettuato dai militari della Sezione Radiomobile, che hanno sottoposto il 22enne a ulteriori accertamenti, trovandolo in possesso di 2,1 grammi di cocaina, già suddivisi in quattro involucri, e di 0,3 grammi di hashish.

Insieme alle sostanze stupefacenti sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale plastico, che secondo gli investigatori sarebbe stato utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga e gli oggetti recuperati sono stati sottoposti a sequestro penale. Gli elementi raccolti hanno portato i militari a procedere all’arresto del giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine e destinatario di una precedente misura cautelare.

Arresto convalidato, obbligo di dimora e permanenza notturna in casa

La vicenda è stata sottoposta alla Procura della Repubblica di Cassino, che ha condiviso gli elementi raccolti dai Carabinieri e avanzato le proprie richieste all’autorità giudiziaria.

Il giudice ha quindi convalidato l’arresto e applicato al 22enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Formia, con l’ulteriore prescrizione di rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne.

Il provvedimento consentirà alle forze dell’ordine di effettuare i controlli sul rispetto delle prescrizioni imposte.