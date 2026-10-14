IMU e TARI non pagate, Ladispoli aderisce alla rottamazione: fino a 9 anni per saldare i debiti

Ladispoli, 14 ottobre 2026 – Una possibilità per mettersi in regola con IMU, TARI e altri tributi comunali arretrati, senza dover sostenere il peso di sanzioni e interessi previsti dalla definizione agevolata. Il Comune di Ladispoli ha approvato l’adesione alla Rottamazione Quinquies, una misura rivolta a cittadini e imprese con debiti affidati alla riscossione. Secondo quanto comunicato dal consigliere delegato ai Tributi Eugenio Trani, l’amministrazione è tra le prime in Italia ad aver scelto di applicare questo strumento anche alle entrate locali.