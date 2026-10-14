DEBITI
IMU e TARI non pagate, Ladispoli aderisce alla rottamazione: fino a 9 anni per saldare i debiti
Il Comune approva la definizione agevolata per i contribuenti con somme arretrate
Ladispoli, 14 ottobre 2026 – Una possibilità per mettersi in regola con IMU, TARI e altri tributi comunali arretrati, senza dover sostenere il peso di sanzioni e interessi previsti dalla definizione agevolata. Il Comune di Ladispoli ha approvato l’adesione alla Rottamazione Quinquies, una misura rivolta a cittadini e imprese con debiti affidati alla riscossione. Secondo quanto comunicato dal consigliere delegato ai Tributi Eugenio Trani, l’amministrazione è tra le prime in Italia ad aver scelto di applicare questo strumento anche alle entrate locali.
L’agevolazione consente, nei limiti stabiliti dalla normativa, di estinguere i debiti interessati pagando le somme dovute senza le sanzioni e gli interessi oggetto della definizione. È prevista inoltre la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 54 rate bimestrali, distribuite nell’arco di circa nove anni.
Rottamazione Quinquies a Ladispoli: quali debiti rientrano
La definizione agevolata, secondo le indicazioni diffuse, riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, purché rientrino nelle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Tra le entrate comunali indicate figurano l’IMU, l’imposta municipale sugli immobili, e la TARI, la tassa sui rifiuti. Sono inoltre richiamati altri tributi locali e i canoni patrimoniali e concessori, compresi quelli relativi all’occupazione del suolo pubblico.
L’adesione non comporta dunque la cancellazione automatica dell’intero debito: il contribuente deve comunque versare le somme dovute secondo le modalità della definizione agevolata. Il vantaggio consiste nella riduzione degli oneri accessori previsti dalla misura e nella possibilità di distribuire il pagamento su un periodo più lungo.
“L’Amministrazione comunale ha approvato l’adesione alla Rottamazione Quinquies, inserendo così Ladispoli tra i primi enti locali in Italia ad adottare la definizione agevolata dei tributi comunali”, dichiara Eugenio Trani, consigliere delegato ai Tributi.
“La misura punta ad andare incontro a cittadini e imprese con debiti nei confronti del Comune, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione con l’azzeramento di sanzioni e interessi, secondo le condizioni previste dalla normativa”.
Domande dal 16 ottobre: tutte le scadenze
Il calendario comunicato per la procedura prevede una prima data già fissata al 15 ottobre 2026, quando nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrebbero essere disponibili le informazioni sui carichi definibili.
La finestra per presentare la domanda telematica è indicata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. I contribuenti interessati dovranno quindi verificare la propria posizione e inoltrare la richiesta entro il termine previsto.
Entro il 28 febbraio 2027 è programmato l’invio del prospetto contenente le somme dovute e dei relativi bollettini di pagamento.
La scadenza per il versamento in un’unica soluzione o della prima rata è fissata al 31 marzo 2027.
Le domande, secondo la procedura illustrata, dovranno essere presentate attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS.
Fino a 54 rate bimestrali per pagare gli arretrati
Uno degli aspetti principali della misura riguarda la possibilità di suddividere il debito in un massimo di 54 rate bimestrali, equivalenti a un piano di pagamento della durata di circa nove anni.
Una soluzione pensata per chi deve regolarizzare somme accumulate nel tempo e preferisce non affrontare il versamento in un’unica soluzione.
“La scelta dell’Amministrazione arriva in una fase in cui diversi enti locali stanno ancora valutando come applicare la definizione agevolata ai propri crediti”, spiega Trani. “L’obiettivo è rendere più sostenibile, per i contribuenti interessati, il pagamento delle somme arretrate”.
Il consigliere ribadisce che l’iniziativa intende favorire il recupero della regolarità fiscale da parte di cittadini e imprese, alleggerendo il peso degli oneri aggiuntivi.
Per chi ha posizioni debitorie relative a IMU, TARI o altre entrate comunali, il primo passaggio sarà verificare quali carichi risultino effettivamente ammessi alla definizione agevolata, prima di presentare la domanda entro il 15 dicembre 2026.