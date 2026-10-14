La Commissione Sanità approva all’unanimità la proposta sull’economia circolare
La Commissione Sanità del Consiglio regionale approva all’unanimità la proposta su economia circolare e lotta agli sprechi alimentari.
La Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale, presieduta da Alessia Savo, ha approvato all’unanimità la proposta di legge sull’economia circolare e la lotta agli sprechi alimentari.
Il via libera è arrivato dopo l’esame delle norme finanziarie da parte della commissione Bilancio. Il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio regionale.
Concluso l’esame sul direttore socio-sanitario
Nella stessa seduta si è concluso anche l’esame dell’articolato della proposta di legge che istituisce il direttore socio-sanitario nelle Asl. Nel testo sono stati approvati numerosi emendamenti presentati dall’assessore alle Politiche sociali, Massimiliano Maselli.
Le modifiche hanno definito meglio, rispetto alla prima stesura, la figura del nuovo dirigente e ne hanno precisato i compiti. L’obiettivo indicato è evitare contrasti con gli altri dirigenti apicali, in particolare con il direttore generale della Asl.
Sono state inoltre introdotte alcune correzioni tecniche, recependo indicazioni dell’ufficio legislativo. Prima dell’approvazione definitiva sarà necessario il parere della commissione Bilancio sulle norme finanziarie.
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