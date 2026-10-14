La Commissione Sanità approva all’unanimità la proposta sull’economia circolare

La Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale, presieduta da Alessia Savo , ha approvato all’unanimità la proposta di legge sull’ economia circolare e la lotta agli sprechi alimentari .

Nella stessa seduta si è concluso anche l’esame dell’articolato della proposta di legge che istituisce il direttore socio-sanitario nelle Asl . Nel testo sono stati approvati numerosi emendamenti presentati dall’assessore alle Politiche sociali, Massimiliano Maselli .

Le modifiche hanno definito meglio, rispetto alla prima stesura, la figura del nuovo dirigente e ne hanno precisato i compiti. L’obiettivo indicato è evitare contrasti con gli altri dirigenti apicali, in particolare con il direttore generale della Asl.