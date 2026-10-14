La National Civil Protection Week torna in Italia dal 12 al 18 ottobre con sette giorni di iniziative dedicate alla prevenzione e alla conoscenza del Servizio nazionale della Protezione civile . Il programma prevede mostre, fumetti, incontri e podcast.

L’edizione, la ottava , punta a rafforzare la consapevolezza sui rischi e la cultura della prevenzione . Tra gli appuntamenti figurano attività rivolte a cittadini, famiglie, studenti e visitatori , con occasioni per conoscere più da vicino il funzionamento delle diverse componenti del sistema nazionale.

Martedì 13 ottobre, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri, il capo del Dipartimento Fabio Ciciliano sarà a Palmanova, in provincia di Udine, per l’apertura di Terremoti d’Italia. La mostra interattiva consentirà a gruppi scolastici e visitatori di sperimentare gli effetti degli eventi sismici che hanno segnato la storia recente del Paese.