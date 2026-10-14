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La National Civil Protection Week torna in Italia dal 12 al 18 ottobre
Civil Protection Week si svolge in Italia dal 12 al 18 ottobre, con eventi di prevenzione, la mostra Terremoti d’Italia e l’inaugurazione a Roma con Sergio Mattarella.
La National Civil Protection Week torna in Italia dal 12 al 18 ottobre con sette giorni di iniziative dedicate alla prevenzione e alla conoscenza del Servizio nazionale della Protezione civile. Il programma prevede mostre, fumetti, incontri e podcast.
L’edizione, la ottava, punta a rafforzare la consapevolezza sui rischi e la cultura della prevenzione. Tra gli appuntamenti figurano attività rivolte a cittadini, famiglie, studenti e visitatori, con occasioni per conoscere più da vicino il funzionamento delle diverse componenti del sistema nazionale.
Il programma del 13 ottobre
Martedì 13 ottobre, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri, il capo del Dipartimento Fabio Ciciliano sarà a Palmanova, in provincia di Udine, per l’apertura di Terremoti d’Italia. La mostra interattiva consentirà a gruppi scolastici e visitatori di sperimentare gli effetti degli eventi sismici che hanno segnato la storia recente del Paese.
Nella stessa giornata sarà distribuito a tutte le scuole secondarie di primo grado italiane il nuovo fumetto della serie The Decisive Moment, un’iniziativa editoriale del Dipartimento della Protezione civile destinata ai ragazzi tra 11 e 14 anni.
Il nuovo episodio, intitolato Quando tutto trema, segue quattro protagonisti alle prese con una serie di enigmi. Nel corso dell’avventura, il fumetto affronta il ruolo di consapevolezza, preparazione e lavoro di squadra nel momento decisivo.
L’inaugurazione a Roma
Giovedì 15 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà Percorsi di protezione civile, il villaggio interattivo allestito in piazza di Siena, nei giardini di Villa Borghese a Roma.
Durante la visita, Mattarella attraverserà le aree espositive e incontrerà rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, delle autorità regionali di protezione civile, dei centri di competenza tecnico-scientifica e del Dipartimento della Protezione civile.
Il villaggio sarà aperto al pubblico dal 15 al 18 ottobre, dalle 9 alle 17. In programma ci saranno dimostrazioni, esercitazioni pratiche e incontri per offrire ai partecipanti una conoscenza diretta delle attività svolte dal Servizio nazionale.
Sabato 17 ottobre, alle 10.30, è prevista infine una cerimonia per la consegna dei riconoscimenti alle organizzazioni di volontariato che si sono distinte nell’assistenza alla popolazione durante la pandemia di COVID-19.