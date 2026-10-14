Meteo, sole e temperature miti fino a sabato: peggiora al Nordovest

Meteo: tempo stabile e soleggiato fino a venerdì, sabato nuvolosità in aumento da ovest e deboli piogge su Nordovest e Toscana.

Il tempo stabile e in prevalenza soleggiato proseguirà su gran parte d’Italia fino a venerdì 16 ottobre, con temperature massime comprese tra 19 e 25°C. Da sabato 17 è atteso un aumento della nuvolosità da ovest, accompagnato da deboli piogge soprattutto sul Nordovest e in Toscana.

Giovedì e venerdì prevale il sole

Giovedì 15 ottobre il Nord sarà stabile e soleggiato, al più velato. In serata aumenteranno le nubi sulla Liguria, in particolare sul Genovesato. Le massime saliranno lievemente, con valori tra 19 e 23°C.

Al Centro sono previste condizioni stabili e soleggiate, con qualche foschia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 25°C. Situazione analoga al Sud, dove gli addensamenti serali sul basso Tirreno resteranno innocui.

Venerdì 16 ottobre il quadro resterà stabile al Centro e al Sud. Sul Nord compariranno addensamenti irregolari lungo la costa ligure e localmente sulla Valpadana occidentale, dove al mattino potranno formarsi nebbie temporanee. Le temperature rimarranno stabili al Nord e al Sud, mentre al Centro sono attese in lieve rialzo.

Sabato nubi in aumento da ovest

Sabato 17 ottobre la nuvolosità aumenterà da ovest sul Nord. A fine giornata sono previste deboli piogge sulle Alpi occidentali, mentre il tempo resterà abbastanza soleggiato sulle altre zone settentrionali. Le massime saranno ancora tra 19 e 23°C.

Al Centro qualche nube interesserà la costa tirrenica, con maggiore presenza in Toscana e deboli piogge a inizio giornata. Il tempo sarà migliore altrove. Al Sud sono attesi cieli nuvolosi sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria, con qualche piovasco, mentre sulle altre regioni prevarrà il poco nuvoloso. Le temperature resteranno tra 20 e 25°C.