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Milano-Bergamo ospiterà i Mondiali Senior di Karate 2027: per l’Italia è un’assegnazione storica
Morsiani: “Grande orgoglio per tutta la Fijlkam e rappresenta un passaggio importante nella storia del karate. È un risultato che appartiene a un movimento fatto di atleti, tecnici, società e dirigenti”. Benetello: “il riconoscimento di un percorso e la fiducia che il mondo del karate ripone nell’Italia e nella Fijlkam”
Milano-Bergamo ospiterà, dall’11 al 14 novembre 2027, i Campionati del Mondo Senior di karate. Il Congresso della World Karate Federation, che ha riunito 90 paesi ieri a Bielsko-Biała, in Polonia, ha ratificato l’Italia come sede della Final Phase della prossima rassegna iridata.
Per il karate italiano si tratta di un’assegnazione storica. A sottolinearne il valore è il presidente del Settore Karate FIJLKAM e membro del Comitato Esecutivo WKF Davide Benetello:
«Per la prima volta nella storia della nostra Federazione, l’Italia avrà l’onore e la responsabilità di organizzare il Campionato del Mondo Assoluto di Karate WKF! Un traguardo straordinario, che premia anni di impegno, credibilità internazionale e capacità organizzativa del nostro Paese.
“Oggi non celebriamo soltanto un grande evento, ma il riconoscimento di un percorso e la fiducia che il mondo del karate ripone nell’Italia e nella FIJLKAM! Una soddisfazione immensa. Un orgoglio che appartiene a tutto il karate italiano. Nel 2027, il mondo del karate parlerà ancora una volta italiano!».
«Ospitare in Italia un Campionato del Mondo Senior – ha aggiunto il presidente FIJLKAM Gianni Morsiani – è motivo di grande orgoglio per tutta la Federazione e rappresenta un passaggio importante nella storia del karate. È un risultato che appartiene a un movimento fatto di atleti, tecnici, società e dirigenti che negli anni hanno contribuito a dare alla FIJLKAM una presenza sempre più autorevole sulla scena internazionale. Un ringraziamento particolare al grande impegno dedicato dal presidente Benetello. Il 2027 sarà per noi una grande responsabilità, ma soprattutto una straordinaria occasione per mostrare ancora una volta il valore della FIJLKAM».
L’assegnazione dei Mondiali arriva a pochi mesi dall’ufficializzazione della candidatura italiana e si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha visto l’Italia ospitare alcuni dei principali appuntamenti internazionali della disciplina: dai Mondiali Giovanili di Jesolo 2024 alla Premier League di Roma 2026 (che si ripeterà nel 2027), passando per la tradizionale Youth League di Venezia-Jesolo.
Fonte e Foto FIJLKAM/fijlkam.it (da fijlkam.it)
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