Milano-Bergamo ospiterà i Mondiali Senior di Karate 2027: per l’Italia è un’assegnazione storica

«Per la prima volta nella storia della nostra Federazione, l’Italia avrà l’onore e la responsabilità di organizzare il Campionato del Mondo Assoluto di Karate WKF! Un traguardo straordinario, che premia anni di impegno, credibilità internazionale e capacità organizzativa del nostro Paese.

«Ospitare in Italia un Campionato del Mondo Senior – ha aggiunto il presidente FIJLKAM Gianni Morsiani – è motivo di grande orgoglio per tutta la Federazione e rappresenta un passaggio importante nella storia del karate. È un risultato che appartiene a un movimento fatto di atleti, tecnici, società e dirigenti che negli anni hanno contribuito a dare alla FIJLKAM una presenza sempre più autorevole sulla scena internazionale. Un ringraziamento particolare al grande impegno dedicato dal presidente Benetello. Il 2027 sarà per noi una grande responsabilità, ma soprattutto una straordinaria occasione per mostrare ancora una volta il valore della FIJLKAM».