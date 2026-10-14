Monteverde, svolta nel caso microcar: due minorenni denunciati, sequestrata l’auto

Roma, 14 ottobre 2026 – Sono stati individuati e denunciati due minorenni di 16 e 17 anni, ritenuti coinvolti nella serie di aggressioni avvenute tra il 4 e il 5 ottobre nei quartieri Monteverde e Testaccio. Dopo giorni di indagini, i Carabinieri e la Polizia Locale di Roma Capitale hanno sequestrato nella notte una microcar nera che, secondo gli elementi raccolti, corrisponderebbe al veicolo utilizzato per colpire sei persone. I due ragazzi, ascoltati in caserma dal pubblico ministero, avrebbero ammesso i fatti.

Tra le persone aggredite c’è anche Davide Iacopini, 42 anni, attore conosciuto per le sue partecipazioni a Diaz e Suburra, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo dopo aver riportato un grave trauma cranico.

Le aggressioni a Monteverde e il ferimento di Davide Iacopini

Gli episodi risalgono alle serate di domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Secondo le ricostruzioni investigative e le denunce presentate dalle vittime, due giovani a bordo di una microcar nera avrebbero avvicinato alcune persone in strada, colpendole improvvisamente.

Tra i casi segnalati figurano quello di una donna colpita mentre camminava, quello di un giovane fatto cadere dal monopattino e quello di una ciclista che ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero del veicolo. Un 67enne ha inoltre raccontato ai Carabinieri di essere stato raggiunto in viale dei Quattro Venti e colpito al fianco con un tubo di plastica.

L’episodio più grave è avvenuto la sera del 5 ottobre in via Anton Giulio Barrili, a Monteverde Vecchio. Davide Iacopini, mentre viaggiava su un monopattino, sarebbe stato affiancato dalla microcar e colpito con un calcio sferrato dal passeggero. L’attore è caduto, urtando violentemente un’automobile parcheggiata.

Soccorso e trasportato al San Camillo, è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici. Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, resta ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio in relazione alla gravità del ferimento.

La svolta nelle indagini: sequestrata la microcar

Per ricostruire gli spostamenti del veicolo, gli investigatori hanno esaminato le registrazioni di numerosi impianti di videosorveglianza presenti tra Monteverde e Testaccio, raccogliendo testimonianze e confrontando le caratteristiche della vettura con quelle emerse dalle immagini.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, con il supporto degli specialisti del Nucleo Investigativo e del Ris.

Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre è arrivata la svolta: gli investigatori hanno individuato e sequestrato una microcar ritenuta compatibile con quella utilizzata durante le aggressioni.