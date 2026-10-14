Nel Lazio si discute il reinserimento della norma sul fuoco prescritto

Nel Lazio si discute il reinserimento della disciplina del fuoco prescritto nella normativa regionale come strumento di prevenzione incendi. Il tema è stato affrontato dalla commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio regionale, durante un’audizione con enti parco, associazioni e rappresentanti della Regione.

L’audizione e la proposta di reintroduzione

I lavori sono stati condotti dal presidente Nazzareno Neri, alla presenza, tra gli altri, dei consiglieri Giulio Zelli e Salvatore La Penna, promotore dell’iniziativa, e dell’assessore alla Protezione civile Pasquale Ciacciarelli.

Il fuoco prescritto, definito anche incendio controllato, consiste nell’applicazione consapevole, esperta e autorizzata del fuoco su superfici pianificate. L’obiettivo è ridurre la biomassa vegetale infiammabile e limitare il rischio di incendi boschivi più estesi.

La Penna ha auspicato la reintroduzione della norma dopo un confronto con stakeholder, associazioni del territorio ed enti dei parchi. Secondo il consigliere, la delibera di Giunta 228/2023 definisce già criteri di intervento, aree bersaglio, fattori precauzionali e pianificazione locale. Tra i territori indicati come esposti a un forte rischio di incendio figura la provincia di Latina.

Le posizioni di parchi, associazioni e Regione

Durante l’incontro è emersa la necessità di integrare il fuoco prescritto con una gestione più ampia del territorio. Giorgio Polesi ha richiamato l’attenzione sul problema boschivo, mentre Francesco Carta ha indicato tra i fattori di rischio il rinnovo della cotenna erbosa necessario agli allevamenti allo stato brado.

Giuseppe Marzano ha sostenuto l’utilità della tecnica nei piani antincendio, anche attraverso fasce controllate da destinare successivamente al pascolo. Ha inoltre evidenziato la necessità di un progetto di comunicazione per superare le perplessità della popolazione e delle autorità locali.

L’assessore Ciacciarelli ha riferito di un cambio di paradigma nel contrasto agli incendi, citando il pattugliamento con droni, l’impiego di termocamere e la distribuzione di finanziamenti alle associazioni dei territori con il minor numero di eventi. Ha però sottolineato la complessità degli interventi, anche a causa della propagazione delle fiamme dalla sterpaglia alle aree in cui sono stati abbandonati rifiuti.

Formazione e pianificazione

Il direttore regionale della Protezione civile Massimo La Pietra ha spiegato che la gestione degli incendi boschivi è affidata tramite convenzione ai Vigili del Fuoco per i direttori delle operazioni di spegnimento e le autobotti. Per applicare il fuoco prescritto, ha aggiunto, sarebbero necessari professionisti formati.

L’audizione si è conclusa con l’invito del presidente Neri a inviare proposte e suggerimenti in vista di una possibile futura legge a favore dei territori.