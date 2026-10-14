Papa Leone XIV operato al polmone, confermato un adenocarcinoma: asportato un lobo

Roma, 14 ottobre 2026 – Papa Leone XIV è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma per un adenocarcinoma polmonare. L’intervento chirurgico, programmato dopo l’individuazione di un nodulo al polmone, è riuscito senza complicazioni. Per procedere all’asportazione della lesione, i medici hanno rimosso il lobo inferiore del polmone destro, utilizzando una tecnica videoassistita. A confermare la natura tumorale del nodulo è stato l’esame istologico estemporaneo, effettuato durante l’operazione, che ha confermato i sospetti emersi dagli accertamenti preoperatori.

La notizia è contenuta nel bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana, che ha fornito i primi dettagli sull’intervento e sulle condizioni del Pontefice. Leone XIV è rimasto in sala operatoria per circa tre ore, mentre l’operazione vera e propria è durata circa 90 minuti.

Papa Leone XIV, asportato il lobo inferiore del polmone destro

“Il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all’intervento di chirurgia toracica. Per rendere l’intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita”, si legge nel bollettino.

L’équipe medica ha dunque eseguito una lobectomia polmonare, ossia l’asportazione di una delle porzioni anatomiche in cui è suddiviso il polmone. Nel caso del Pontefice, l’intervento ha interessato il lobo inferiore destro.

Il bollettino chiarisce anche la diagnosi: “L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”.

L’adenocarcinoma è una forma di tumore polmonare. La comunicazione vaticana non fornisce ulteriori dettagli sullo stadio della malattia né su eventuali trattamenti successivi all’operazione.

Intervento riuscito, il Papa è tornato nella sua stanza

Le prime informazioni sul decorso postoperatorio sono rassicuranti. Secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana, l’intervento è riuscito e non si sono verificate complicanze.

“Dopo l’intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano”, precisa il bollettino medico.

A guidare l’équipe di chirurgia toracica è stato il professor Stefano Margaritora, affiancato dalla professoressa Elisa Meacci, dalla dottoressa Maria Teresa Congedo e dal dottor Leonardo Petracca Caravella.

L’équipe anestesiologica era composta dal professor Massimo Antonelli, dal dottor Giovanni Punzo e dal dottor Giuseppe Bello.