Parco Leonardo, pulizia delle strade: divieti di sosta e rimozione delle auto il 16 e 17 ottobre

Fiumicino, 14 ottobre 2026 – Due giorni di interventi di pulizia e manutenzione in via Giulio Romano, a Parco Leonardo, con modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026 saranno effettuati lavori per migliorare il decoro della strada e delle aree di parcheggio pubblico. Per consentire le operazioni, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli nei tratti interessati. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 8 alle 16:30 di entrambe le giornate e, se necessario, resteranno valide fino al completamento degli interventi.