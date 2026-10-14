L'INTERVENTO
Parco Leonardo, pulizia delle strade: divieti di sosta e rimozione delle auto il 16 e 17 ottobre
Due giorni di interventi di pulizia e manutenzione in via Giulio Romano
Fiumicino, 14 ottobre 2026 – Due giorni di interventi di pulizia e manutenzione in via Giulio Romano, a Parco Leonardo, con modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026 saranno effettuati lavori per migliorare il decoro della strada e delle aree di parcheggio pubblico. Per consentire le operazioni, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli nei tratti interessati. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 8 alle 16:30 di entrambe le giornate e, se necessario, resteranno valide fino al completamento degli interventi.
Parco Leonardo, divieti di sosta in via Giulio Romano: orari e limitazioni
Il provvedimento interesserà via Giulio Romano e i parcheggi pubblici coinvolti nelle operazioni di pulizia e manutenzione. Durante gli orari stabiliti non sarà consentito sostare né fermarsi nelle aree soggette al divieto, con possibilità di rimozione forzata dei veicoli.
Nei tratti interessati dai lavori sarà inoltre introdotto un limite temporaneo di velocità di 30 km/h, segnalato attraverso appositi cartelli di preavviso.
Le modifiche saranno operative venerdì 16 e sabato 17 ottobre, dalle 8 alle 16:30, salvo il protrarsi delle attività oltre l’orario previsto. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a verificare le aree nelle quali sarà vietato parcheggiare.