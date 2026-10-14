Porto di Civitavecchia, Latrofa vola a Bruxelles: fondi europei per completare la trasversale

Il presidente dell’Autorità portuale chiede risorse per infrastrutture e transizione ecologica. Al centro anche l’elettrificazione delle banchine e i collegamenti ferroviari

Civitavecchia, 14 ottobre 2026 – Il completamento della superstrada Civitavecchia-Orte, il potenziamento dei collegamenti ferroviari e nuovi finanziamenti per rendere i porti più competitivi e sostenibili. Sono le priorità portate a Bruxelles dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, che ha partecipato a un confronto sulle politiche europee dei trasporti e della logistica, incontrando anche la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Al centro della missione, svolta il 13 ottobre, la necessità di trasformare gli obiettivi infrastrutturali dell’Unione europea in investimenti concreti per il sistema portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

L’appuntamento si è svolto al Parlamento europeo nell’ambito dell’Autumn Workshop di Connact, con rappresentanti delle istituzioni comunitarie, europarlamentari e operatori del settore. Il tema del confronto, “Il sistema dei trasporti tra sostenibilità e competitività”, ha offerto l’occasione per affrontare le esigenze dei porti italiani nel quadro della futura programmazione finanziaria europea.

Civitavecchia-Orte, la superstrada al centro del confronto con l’Europa

La questione principale riguarda il completamento della trasversale Civitavecchia-Orte, considerata dall’Autorità portuale un’infrastruttura determinante per collegare lo scalo all’autostrada A1, alla E45 e alle principali direttrici europee.

Il porto di Civitavecchia è infatti inserito nella rete centrale TEN-T, nell’ambito del corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Un riconoscimento che, secondo Latrofa, deve essere accompagnato da collegamenti terrestri adeguati alle esigenze dei traffici commerciali.

“Il completamento della Civitavecchia-Orte non è soltanto una necessità del nostro porto, ma un investimento strategico per l’intero sistema logistico dell’Italia centrale”, ha dichiarato il presidente dell’AdSP.

“Civitavecchia è entrata nella rete centrale TEN-T come porto della Capitale, e ha tutte le potenzialità per diventare un hub logistico al servizio di Roma e del Lazio. Ma questo riconoscimento deve tradursi in collegamenti efficienti con il resto d’Europa”.

La superstrada è stata anche il tema principale dell’incontro bilaterale tra Latrofa e Antonella Sberna, avvenuto a margine del workshop. La vicepresidente del Parlamento europeo ha confermato l’attenzione verso il completamento dell’infrastruttura e la necessità di individuare le risorse finanziarie per portare a termine l’opera.

Dal confronto è emersa una convergenza sull’importanza della trasversale, ma non sono stati annunciati nuovi finanziamenti né scadenze per il completamento dei lavori.

Cold ironing, oltre 80 milioni per elettrificare le banchine

Accanto ai collegamenti stradali e ferroviari, la missione ha affrontato il tema della transizione energetica dei porti.

A Civitavecchia è in corso un programma di investimenti superiore a 80 milioni di euro per il cold ironing, il sistema che permetterà alle navi predisposte di alimentarsi con energia elettrica da terra durante la permanenza in banchina.

L’obiettivo è ridurre l’utilizzo dei generatori di bordo e, di conseguenza, le emissioni prodotte dalle navi durante l’ormeggio.

“L’Europa pone giustamente obiettivi ambiziosi in materia di sostenibilità e competitività, ma deve anche mettere i porti nelle condizioni di raggiungerli, attraverso una dotazione di risorse finanziarie adeguata“, ha sottolineato Latrofa.

“Non possiamo chiedere alle infrastrutture portuali di diventare sempre più sostenibili e interconnesse senza garantire gli investimenti necessari. La transizione ecologica e lo sviluppo della logistica europea devono procedere insieme”.

La questione ambientale è stata approfondita anche attraverso uno studio presentato da Connact e CNR-STEMS, dedicato all’impatto delle emissioni navali durante la permanenza nei porti, con particolare attenzione al settore crocieristico.

Latrofa ha inoltre rivolto direttamente a Pierpaolo Settembri, vicecapo di Gabinetto del commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, alcune domande sulle prospettive della futura programmazione finanziaria europea.

La richiesta riguarda il sostegno ai collegamenti stradali e ferroviari dei porti appartenenti alla rete centrale TEN-T e gli investimenti necessari per rendere operativi e sostenibili i sistemi di elettrificazione delle banchine.

Collegamenti ferroviari, torna l’ipotesi Civitavecchia-Capranica-Orte

Un altro elemento emerso dalla missione è la possibilità di valutare la riattivazione del collegamento ferroviario Civitavecchia-Capranica-Orte, da affiancare alla rete stradale per il trasporto delle merci.

“A tal proposito, sarà importante valutare per i traffici commerciali, oltre all’asse stradale, anche la possibilità di rimettere in esercizio il collegamento ferroviario Civitavecchia-Capranica-Orte”, ha spiegato Latrofa.

Si tratta, al momento, di una prospettiva da approfondire, non di un intervento già finanziato o programmato nei dettagli.

Sul fronte ferroviario, il presidente dell’Autorità portuale ha invece richiamato il completamento dell’ultimo miglio all’interno dello scalo di Civitavecchia, che consente ai binari di raggiungere direttamente le banchine commerciali.

L’infrastruttura crea le condizioni per incrementare il trasporto merci su ferro, migliorando l’integrazione tra porto e rete ferroviaria.

Latrofa: “Gli obiettivi europei devono essere accompagnati dalle risorse”

Al workshop di Bruxelles, organizzato dalla Fondazione Articolo 49 in collaborazione con l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, sono intervenuti anche Gabriele Giudice, del Gabinetto del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, Alberto La Bella, della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, e gli europarlamentari Carlo Fidanza e Matteo Ricci.

Il confronto è stato moderato da Lorenzo Robustelli, direttore editoriale di Eunews, e ha coinvolto rappresentanti del settore dei trasporti e della logistica.

Nel corso degli incontri è stata affrontata anche la futura distribuzione delle risorse europee destinate all’intermodalità, ai nodi della rete TEN-T e alla rimozione delle strozzature infrastrutturali che rallentano il trasporto delle merci.

“Il nostro obiettivo è trasformare Civitavecchia in una piattaforma logistica sempre più integrata con i mercati nazionali ed europei, valorizzando gli investimenti già realizzati e completando quelli ancora necessari”, ha dichiarato Latrofa.

Il presidente dell’AdSP ha quindi ribadito la necessità di una collaborazione tra istituzioni locali, nazionali ed europee per sostenere i progetti ancora da realizzare.