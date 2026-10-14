Proteste studentesche in Francia, scontri a Parigi: in piazza anche Greta Thunberg

Proteste studentesche in tutta la Francia e scontri a Parigi: martedì decine di migliaia di persone hanno partecipato ai cortei organizzati nelle scuole superiori. Nella capitale, alcune manifestazioni sono degenerate in disordini, mentre Greta Thunberg ha preso parte a un presidio nella periferia nord della città.

Le proteste in Francia e gli scontri a Parigi

Le mobilitazioni sono iniziate a settembre. Gli studenti hanno protestato contro la carenza di insegnanti, le strutture ritenute inadeguate e le classi sovraffollate. Nell’ultima settimana, le iniziative si sono intensificate.

Secondo il ministero dell’Interno francese, ai cortei di martedì hanno partecipato circa 161.500 persone. I sindacati hanno fornito una stima più alta, pari a circa 480.000 partecipanti. Le due cifre, riferite alla stessa giornata, non coincidono.

A Parigi, giornalisti dell’agenzia AFP hanno riferito di auto incendiate e del lancio di lacrimogeni da parte della polizia. I manifestanti hanno cercato di bloccare alcune strade costruendo barricate improvvisate.

Video pubblicati sui social media mostrano scontri tra manifestanti e agenti in tenuta antisommossa nei pressi di Place Vauban, accanto a Les Invalides, nel 7° arrondissement. In una registrazione si vedono agenti usare lacrimogeni e un cannone ad acqua, mentre alcuni manifestanti lanciano oggetti contro di loro. Un altro filmato sembra mostrare fuochi d’artificio puntati verso la polizia.

La maggior parte delle altre proteste organizzate in Francia nella stessa giornata sarebbe invece rimasta pacifica.

Le accuse sulla gestione della polizia

Le organizzazioni per i diritti umani hanno accusato la polizia di avere fatto ricorso a una forza eccessiva nella gestione delle proteste. Secondo quanto riportato, diversi studenti sono rimasti feriti.

Anne Savinel-Barras, presidente di Amnesty International France, ha chiesto alle autorità di garantire la massima sicurezza ai giovani presenti alle manifestazioni. «Le autorità devono garantirne la sicurezza e proteggere e facilitare l’esercizio del loro diritto a manifestare pacificamente», ha dichiarato.

Savinel-Barras ha aggiunto che ogni intervento di polizia deve essere «legale, necessario e proporzionato» e che le autorità devono evitare un uso non necessario ed eccessivo della forza.

La partecipazione di Greta Thunberg

Greta Thunberg ha partecipato martedì a una protesta a Saint-Denis, nella periferia nord di Parigi. Parlando con i giornalisti davanti a un liceo, l’attivista svedese ha sostenuto che i giovani non vengono inclusi nel dibattito e che il loro futuro viene sottratto.