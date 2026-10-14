Quarta pista di Fiumicino, polemica sul dibattito pubblico: “Cittadini lasciati fuori dall’incontro”

Fiumicino, 14 ottobre 2026 – Il primo incontro del dibattito pubblico sul Piano di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino, previsto per mercoledì 14 ottobre, finisce al centro delle polemiche ancora prima di cominciare. Il Comitato FuoriPISTA denuncia che numerosi cittadini, pur avendo richiesto di partecipare in presenza, sarebbero stati esclusi per esaurimento dei posti disponibili. Tra loro, secondo quanto riferito dal Comitato, anche rappresentanti delle associazioni contrarie al progetto e persone interessate dalle procedure di esproprio. Da qui la richiesta di annullare e riprogrammare l’incontro, rivedendo le modalità di partecipazione.

La contestazione è contenuta in una nota diffusa il 13 ottobre, nella quale FuoriPISTA mette in discussione l’organizzazione del percorso di confronto sul futuro dello scalo e chiede maggiori garanzie per i cittadini.

Dibattito pubblico sull’aeroporto di Fiumicino, la protesta per i posti esauriti

Secondo quanto denunciato dal Comitato, la disponibilità dei posti nella sala destinata al primo appuntamento sarebbe terminata rapidamente, impedendo l’accesso anche ad alcune persone che avevano effettuato l’iscrizione nelle prime fasi.

“In tanti hanno scoperto poche ore prima dell’incontro mediante una comunicazione mail che non avrebbero potuto essere presenti”, scrive FuoriPISTA, precisando che agli esclusi sarebbe stata proposta la possibilità di seguire i lavori online, attraverso una nuova registrazione.

Tra coloro che non avrebbero ottenuto un posto figurerebbero, sempre secondo il Comitato, numerosi componenti di FuoriPISTA, persone interessate dagli espropri e altri cittadini intenzionati a partecipare al confronto.

La protesta riguarda anche le modalità con cui è stata organizzata la partecipazione. Il Comitato sostiene che il primo incontro sia stato annunciato soltanto il giovedì precedente e che, a circa venti giorni dall’avvio della procedura, non fosse ancora disponibile il calendario completo dei tre appuntamenti.

Per iscriversi sarebbe stato necessario scegliere tra presenza fisica e collegamento online, indicando nome, cognome, indirizzo email e appartenenza a un’organizzazione o gruppo.

FuoriPISTA chiede di conoscere i criteri utilizzati per assegnare i posti, contestando la mancata comunicazione preventiva della capienza della sala e delle modalità con cui sarebbe stata stabilita la precedenza tra gli iscritti.

“Chi sa effettivamente se una iscrizione è avvenuta prima o dopo, conquistando o perdendo il diritto a esserci e dovendo ripiegare sulla partecipazione online?”, domanda il Comitato, che solleva anche interrogativi sull’utilizzo delle informazioni relative alle appartenenze dichiarate dai partecipanti.

Si tratta di contestazioni avanzate dall’associazione, per le quali nella nota non vengono forniti riscontri da parte degli organizzatori.

FuoriPISTA: “Il dibattito pubblico deve garantire l’ascolto dei cittadini”

Per il Comitato, il problema non si limita alla disponibilità dei posti, ma riguarda il significato stesso del dibattito pubblico su una grande infrastruttura come l’aeroporto di Fiumicino.

FuoriPISTA richiama l’articolo 40 del decreto legislativo 36/2023 e il relativo allegato I.6, sostenendo che il procedimento debba garantire un’effettiva possibilità di intervento ai cittadini interessati.

Nella nota viene contestata anche la disciplina prevista per la presentazione delle osservazioni scritte, che secondo l’interpretazione del Comitato limiterebbe le possibilità di partecipazione individuale.

Da qui la critica alla scelta di una sala che, stando alla ricostruzione dell’associazione, non sarebbe in grado di accogliere tutte le persone interessate.

“Perché non prenotare una sala più grande e consentire anche a chi non ha strumenti digitali di essere presente?”, si legge nella dichiarazione.

Il Comitato chiama in causa anche il dottor Pillon, indicato come responsabile del dibattito pubblico, chiedendo chiarimenti sull’organizzazione e sui criteri di ammissione agli incontri.

FuoriPISTA annuncia inoltre l’intenzione di effettuare verifiche ed eventualmente presentare denunce qualora emergessero irregolarità.

Quarta pista, le contestazioni sul consenso al progetto

La polemica sulle iscrizioni si inserisce nella più ampia opposizione di FuoriPISTA al Piano di sviluppo aeroportuale, che comprende il progetto della quarta pista.

Il Comitato contesta le modalità con cui viene rappresentato il consenso della popolazione, richiamando un precedente sondaggio e la contrapposizione tra petizioni online favorevoli e contrarie all’intervento.

Nella nota viene anche sostenuto che Aeroporti di Roma avrebbe invitato i propri dipendenti a sottoscrivere una petizione favorevole al Piano, prima attraverso una comunicazione scritta e successivamente con un invito orale. Un’affermazione attribuita a FuoriPISTA, che nel documento non è accompagnata da elementi sufficienti per verificarne autonomamente le circostanze.

Secondo il Comitato, il dibattito pubblico dovrebbe consentire un confronto aperto anche sulle alternative al progetto, senza limitarsi alle soluzioni contenute nel Piano presentato.

Le richieste: rinviare l’incontro e discutere anche l’opzione zero

La richiesta conclusiva è precisa: annullare l’incontro del 14 ottobre e fissare una nuova data, prolungando i tempi della procedura e rendendo trasparenti i criteri di iscrizione e partecipazione.

FuoriPISTA chiede inoltre che venga assicurato un accesso effettivo ai cittadini, compresi coloro che non dispongono degli strumenti necessari per seguire gli incontri online.