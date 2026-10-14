Ricercato per violenza sessuale sulla figlia 14enne, arrestato dopo anni di latitanza

Fiumicino, 14 ottobre 2026 – Era stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia minorenne, ma aveva fatto perdere le proprie tracce, sottraendosi all’esecuzione della pena. Dopo una lunga attività investigativa e una ricerca internazionale, un 57enne di nazionalità peruviana è stato rintracciato e arrestato a Lima, in Perù, grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato italiana, Interpol e le autorità peruviane. La cattura è avvenuta il 9 ottobre 2026, mentre la notizia è stata diffusa dalla Polizia di Stato il 14 ottobre.

L’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel gennaio 2024. Attualmente si trova a disposizione delle autorità giudiziarie peruviane, in attesa della definizione della procedura di estradizione.

Le violenze sulla figlia minorenne e la condanna a 16 anni

La vicenda giudiziaria risale al 2014, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori e successivamente accertato in sede giudiziaria, l’uomo aveva abusato sessualmente della figlia, all’epoca quattordicenne, inducendola a mantenere il silenzio su quanto accaduto.

La ragazza era riuscita a raccontare le violenze soltanto dopo che la sorella maggiore, nata da una precedente relazione della madre e a sua volta vittima in passato di violenze da parte del patrigno, aveva appreso informalmente dell’accaduto. La giovane aveva quindi trovato il coraggio di confidarsi con lei e con la madre.

Le indagini avevano portato al procedimento giudiziario conclusosi con una sentenza definitiva il 10 luglio 2023, che aveva stabilito una pena di 16 anni di reclusione per violenza sessuale su minore.

L’uomo, tuttavia, si era sottratto all’esecuzione della condanna, facendo perdere le proprie tracce. Nel gennaio 2024 la Procura di Roma aveva emesso il provvedimento per l’esecuzione della pena e, per consentirne la ricerca all’estero, era stata successivamente diramata una Red Notice Interpol.

Latitante rintracciato a Lima grazie alla collaborazione internazionale

La svolta è arrivata attraverso il progetto “Wanted”, promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Alle attività investigative ha contribuito anche la Squadra Mobile di Roma, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma – Ufficio esecuzioni.

Gli accertamenti, sviluppati attraverso lo scambio di informazioni tra gli investigatori italiani e le forze di polizia peruviane, hanno consentito di individuare il ricercato nella capitale del Perù.

Determinante è stata la collaborazione con la 2ª Divisione Interpol dello SCIP, che ha curato la condivisione delle risultanze investigative con le autorità straniere impegnate nelle ricerche.

Il 9 ottobre, la sezione latitanti di Interpol Perù ha localizzato il 57enne a Lima. Dopo averne accertato l’identità, gli agenti peruviani hanno proceduto all’arresto.

Arrestato in Perù, ora si attende l’estradizione

La cattura ha posto fine alla latitanza dell’uomo, condannato in Italia per le violenze sessuali commesse ai danni della figlia quando era minorenne.

Il 57enne si trova attualmente a disposizione delle autorità giudiziarie peruviane, mentre è in corso la procedura necessaria per la sua estradizione in Italia, dove dovrà scontare la pena stabilita dalla sentenza definitiva.