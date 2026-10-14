Sabaudia, ladri sorpresi dalle telecamere mentre caricano il rame: caccia ai responsabili

Sabaudia, 14 ottobre 2026 – Stavano caricando numerose bobine di cavi in rame su un furgone, dopo essersi introdotti all’interno di un’azienda specializzata nella fornitura di impianti industriali. Ma il loro piano è stato interrotto dall’arrivo dei Carabinieri, allertati dal personale di un istituto di vigilanza privata. È accaduto nelle prime ore di domenica mattina a Sabaudia, dove diversi uomini con il volto coperto sono stati costretti ad abbandonare il mezzo e la refurtiva, fuggendo a piedi nelle campagne circostanti.

Il tentativo di furto è stato sventato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, intervenuti dopo una segnalazione al Numero unico di emergenza 112. Tutto il rame è stato recuperato e restituito all’azienda, mentre il furgone è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Sabaudia, ladri sorpresi dalle telecamere mentre caricano il rame

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione degli addetti alla vigilanza, che attraverso il sistema di videosorveglianza aziendale avevano notato la presenza di alcuni individui travisati all’interno della struttura.

Gli uomini, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, erano intenti a caricare sul furgone numerose bobine di cavi in rame, presumibilmente per trasportarle lontano dall’azienda.

La centrale operativa ha quindi inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile di Latina. Alla vista dei militari, i sospettati hanno interrotto le operazioni e si sono dati alla fuga, abbandonando il veicolo con tutto il materiale già caricato.

I fuggitivi si sono allontanati a piedi attraverso le aree campestri vicine, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Rame recuperato e furgone sequestrato: caccia ai responsabili

L’intervento ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, successivamente riconsegnata ai legittimi proprietari. Il furgone utilizzato per il tentato furto è stato invece sottoposto a sequestro, per consentire ulteriori verifiche investigative.

Non sono stati comunicati il peso complessivo del rame recuperato né il valore economico del materiale.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, diretta dal procuratore Gregorio Capasso, con l’obiettivo di identificare gli uomini coinvolti nel tentativo di furto.