Sperlonga, la Villa di Tiberio cambia volto: 500mila euro per il museo e nuovi percorsi

Sperlonga, 14 ottobre 2026 – Nuovi percorsi accessibili, sale museali rinnovate e un allestimento che racconta le avventure di Ulisse attraverso i celebri gruppi scultorei della Villa di Tiberio. Il Parco archeologico e Museo archeologico nazionale di Sperlonga si presenta con una serie di interventi di riqualificazione realizzati grazie a un finanziamento di 500mila euro del PNRR, destinato al superamento delle barriere fisiche e cognitive e al miglioramento dell’esperienza di visita.

Il progetto, finanziato dall’Unione europea attraverso NextGenerationEU, interessa sia gli spazi esterni del complesso archeologico sia il percorso espositivo del museo. L’obiettivo è rendere il patrimonio più facilmente accessibile e comprensibile, conservando il rapporto tra le testimonianze dell’antica villa imperiale e il paesaggio circostante.

Villa di Tiberio, nuove passerelle e percorsi accessibili

Tra le novità principali figurano le passerelle realizzate all’interno del Parco archeologico, progettate per superare le irregolarità del terreno e consentire il passaggio anche alle persone in sedia a rotelle.

Le strutture sono state studiate per limitare l’impatto sul contesto storico e naturale. Anche le superfici antiscivolo richiamano, attraverso motivi geometrici, le antiche decorazioni pavimentali della villa.

I nuovi tracciati permettono inoltre di osservare il complesso da prospettive differenti, mentre sette totem informativi bilingui accompagnano i visitatori con indicazioni e approfondimenti sul patrimonio archeologico.

Un intervento specifico riguarda la grotta di Tiberio, attualmente chiusa al pubblico per indagini strutturali. Sono state predisposte passerelle che, una volta consentita la riapertura, permetteranno di organizzare gli ingressi e le uscite attraverso un percorso a senso unico, evitando l’incrocio dei flussi.

Il nuovo itinerario interesserà anche le aree del ninfeo e del gymnasium, valorizzando settori del complesso finora meno frequentati. Non è stata indicata una data per la riapertura della grotta.

Il museo rinnovato racconta le avventure di Ulisse

Il riallestimento del Museo archeologico nazionale di Sperlonga pone al centro i gruppi scultorei provenienti dalla grotta, attraverso un percorso che affianca alla spiegazione storico-artistica il racconto delle vicende rappresentate.

Dalla guerra di Troia all’Odissea, i visitatori possono ripercorrere le avventure dell’eroe greco attraverso le opere della collezione. Ad accogliere il pubblico è un grande pannello dedicato al viaggio di Ulisse nel Mediterraneo e al suo ritorno a Itaca.

La sezione espositiva è stata ripensata anche dal punto di vista visivo. I pannelli presentano testi più leggibili, mentre pedane e fondali azzurri contribuiscono a proteggere le sculture e a valorizzare le forme e i chiaroscuri del marmo.

“Le sculture della grotta di Tiberio possiedono una straordinaria forza narrativa: nelle loro forme prendono corpo le avventure, i pericoli e le scelte di Ulisse”, spiega Cristiana Ruggini, direttrice del Parco archeologico e del Museo nazionale di Sperlonga.

Completamente rinnovata anche la sala didattica, destinata a ospitare conferenze, attività educative e allestimenti temporanei. Tra le opere per migliorare l’accoglienza figura inoltre la realizzazione di un parcheggio per il pubblico, pensato per rispondere alle difficoltà di accesso al sito.

Oltre 2,6 milioni di ulteriori finanziamenti per il patrimonio archeologico

L’investimento PNRR si inserisce in un programma più ampio che, negli ultimi cinque anni, ha portato al complesso di Sperlonga ulteriori finanziamenti per oltre 2,6 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura.

Tra gli interventi già realizzati figurano il rifacimento delle coperture e la costruzione di nuovi servizi igienici esterni al museo, raggiungibili attraverso una rampa e dotati anche di uno spazio nursery. L’investimento è stato di 400mila euro.

Una parte delle risorse è stata destinata alla ricerca scientifica. Con 500mila euro, in collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi Lucca, è stato avviato un progetto dedicato alla manutenzione, allo studio e alla ricomposizione dei gruppi scultorei, attraverso indagini sui marmi e tecniche di fotomodellazione.

Altri 280mila euro hanno finanziato le indagini archeologiche condotte con l’Università degli Studi di Milano, che hanno permesso di realizzare un rilievo tridimensionale della grotta.

La ricerca sta ricostruendo la storia del complesso dal I secolo avanti Cristo al IV secolo dopo Cristo, ampliando la conoscenza del sito oltre la sola epoca dell’imperatore Tiberio. Gli studi potranno inoltre fornire nuovi elementi sulla collocazione originaria delle sculture.

Sono previsti anche 350mila euro per le analisi strutturali e conservative della grotta, mentre gli interventi urgenti di messa in sicurezza della Coenatio e le ulteriori attività di manutenzione programmata rappresentano un investimento complessivo di poco superiore a 600mila euro.

“Un luogo della cultura è davvero accessibile quando ciascuno può attraversarlo, comprenderlo e riconoscerlo come parte del proprio patrimonio”, sottolinea Elisabetta Scungio, direttrice della Direzione regionale Musei nazionali Lazio.

Dalla ricerca internazionale ai nuovi progetti culturali

Il lavoro sul patrimonio di Sperlonga prosegue anche attraverso collaborazioni scientifiche e iniziative espositive.

La scultura del Palladio è esposta nella mostra “Troia a Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, al Parco archeologico del Colosseo. La testa di Ulisse è stata invece recentemente presentata a Miami, accanto a una riproduzione robotica, nell’ambito di una collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.

L’allestimento dedicato alla testa di Ulisse sarà riproposto a Milano nel mese di dicembre, durante la Conferenza nazionale dell’Export. È inoltre allo studio un possibile prestito della testa di Ulisse e della statua di Circe al Museo dell’Acropoli di Atene, per una mostra su Omero prevista nel 2027.

Sul territorio è di prossimo avvio un ulteriore programma di manutenzione e conservazione da 500mila euro, che coinvolgerà, oltre a Sperlonga, anche il Parco archeologico di Minturnae, il Ponte Real Ferdinando e la Villa di Domiziano a Sabaudia.

Tra le iniziative future figura inoltre “Fluire”, un progetto culturale dedicato al tema dell’acqua, finanziato con 100mila euro, che prevede attività didattiche, un festival e un’opera artistica realizzata appositamente per il contesto nel 2027.