LA VITTORIA
SuperEnalotto, colpo da oltre 42mila euro a Ladispoli: centrato un “5” in via Glasgow
La vincita nel concorso di martedì 13 ottobre al punto vendita L’Angolo del Caffè
Ladispoli, 14 ottobre 2026 – Una vincita da 42.393,20 euro al SuperEnalotto è stata realizzata a Ladispoli, sul litorale romano, nel concorso di martedì 13 ottobre 2026. La giocata vincente, che ha centrato un “5”, è stata effettuata presso il punto vendita “L’Angolo del Caffè”, in via Glasgow 48. A riportare la notizia è Agipronews.
Non è stata resa nota l’identità del vincitore, che ha indovinato cinque numeri della combinazione estratta, ottenendo un premio superiore ai 42mila euro.
SuperEnalotto, la vincita a Ladispoli e i numeri del Lazio
Il risultato di Ladispoli si aggiunge alle vincite registrate nel Lazio, una regione che nel 2025 ha fatto segnare numeri significativi nel settore dei giochi.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, lo scorso anno la spesa complessiva per i giochi nella regione, calcolata come differenza tra le somme giocate e le vincite distribuite, si è attestata a 2,1 miliardi di euro, un valore sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente.
Per il solo SuperEnalotto, la spesa netta registrata nel Lazio nel 2025 è stata invece di 4,87 milioni di euro, un dato influenzato da una vincita particolarmente elevata.
Il 20 marzo 2025, infatti, a Roma era stato centrato un “6” da 88,2 milioni di euro, il premio più alto assegnato in Italia dal SuperEnalotto nel corso di quell’anno. Una somma che ha inciso sul saldo regionale tra raccolta e vincite.
SuperEnalotto, l’ultimo “6” e il prossimo jackpot
L’ultimo “6” del SuperEnalotto è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono, in provincia di Lecco, con una vincita da 223,2 milioni di euro.
Dopo l’estrazione di martedì 13 ottobre, il jackpot per il prossimo concorso, in programma giovedì 15 ottobre, raggiunge 40,3 milioni di euro.