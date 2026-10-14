SuperEnalotto, colpo da oltre 42mila euro a Ladispoli: centrato un “5” in via Glasgow

Ladispoli, 14 ottobre 2026 – Una vincita da 42.393,20 euro al SuperEnalotto è stata realizzata a Ladispoli, sul litorale romano, nel concorso di martedì 13 ottobre 2026. La giocata vincente, che ha centrato un “5”, è stata effettuata presso il punto vendita “L’Angolo del Caffè”, in via Glasgow 48. A riportare la notizia è Agipronews.