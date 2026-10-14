Zverev: “Numero uno del ranking Atp? E’ dovuto all’assenza di Sinner”

Alexander Zverev lo ammette con onestà: “Numero uno del ranking Atp? Sarà di sicuro un momento speciale per me, penso però che le emozioni arriveranno quando vedrò davvero il numero 1 accanto al mio nome. Per ora sono ancora il numero 2 al mondo e il fatto di aver conquistato la prima posizione a fine anno è dovuto all’assenza di Sinner, purtroppo”. Il tennista tedesco, attuale numero due del ranking Atp e vincitore quest’anno del Roland Garros e degli Us Open , ha parlato così dopo il successo agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai contro Alexander Bublik .

Il tedesco ha poi parlato dell’avvicinamento alle Atp Finals, ultimo grande torneo della stagione: “Nell’ultima partita ho iniziato a sentire dolore alla caviglia. Poi, in realtà, durante il riscaldamento andava tutto bene. Nel primo set mi sentivo bene, la situazione è peggiorata con il passare del tempo ma non mi sono mai ritirato da una partita di tennis. È successo solo nel 2022 al Roland Garros, lì però non riuscivo proprio a camminare. Non voglio ritirarmi senza motivo, alla fine ho lottato e sono felice perché ho vinto”.