Aeroporto di Fiumicino, al via il dibattito pubblico sul piano di sviluppo da 9 miliardi

Fiumicino, 15 ottobre 2026 – Si è aperto ufficialmente il dibattito pubblico sul Piano di Sviluppo Sostenibile dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Il primo incontro si è svolto nella serata di mercoledì 14 ottobre, nella sala di Villa Guglielmi, davanti a oltre un centinaio di persone presenti e altre 50 collegate in streaming. Al centro del confronto il futuro dello scalo aeroportuale, con un progetto che prevede 9 miliardi di euro di investimenti, la realizzazione di una quarta pista e nuove infrastrutture per sostenere la crescita del traffico aereo.

L’appuntamento ha inaugurato un ciclo di tre incontri pubblici previsti fino a novembre, dopo la pubblicazione della relazione di progetto, avvenuta il 23 settembre sul sito dedicato al dibattito pubblico. Alla presentazione hanno partecipato il responsabile del procedimento Andrea Pillon, della società Avventura Urbana, i tecnici di Aeroporti di Roma (ADR), il presidente della società Vincenzo Nunziata, l’amministratore delegato Marco Troncone e il sindaco di Fiumicino Mario Baccini. In collegamento da remoto è intervenuto anche il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Quarta pista e nuovo terminal: il piano di sviluppo dell’aeroporto

Il progetto, elaborato da Aeroporti di Roma e dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), punta ad adeguare le infrastrutture del Leonardo da Vinci a una domanda di traffico stimata in 100 milioni di passeggeri all’anno.

Tra gli interventi principali figurano la costruzione di un nuovo terminal con 76 gate, nell’area orientale dello scalo, e la realizzazione di una quarta pista di volo parallela all’attuale Pista 3.

Secondo quanto illustrato durante l’incontro, la nuova configurazione aeroportuale permetterebbe di riorganizzare le operazioni di volo e di ridurre l’estensione dell’attuale Pista 1, che verrebbe utilizzata soltanto per gli atterraggi in determinati momenti della giornata.

Nelle previsioni presentate dai tecnici, questi interventi consentirebbero una riduzione fino all’80% del rumore a cui è esposta la popolazione. Si tratta di un risultato atteso dalla futura realizzazione del progetto.

Durigon: “Possibilità di incrementare fortemente la forza lavoro”

Ad aprire gli interventi istituzionali è stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che ha posto l’accento sulle prospettive occupazionali legate allo sviluppo aeroportuale. Durigon ha definito il Leonardo da Vinci “un fiore d’occhio dell’Italia, oltre che un hub tra i più importanti a livello internazionale”, sottolineando come il piano rappresenti un’opportunità per il territorio. Secondo il sottosegretario, con il progetto “ci sia la possibilità di incrementare fortemente la forza lavoro per la città di Fiumicino, per la Provincia di Roma e soprattutto per il Lazio. Parlare di posti di lavoro e di crescita per l’Aeroporto di Fiumicino non può che far ben sperare il nostro futuro”.

Troncone: “Un progetto strategico di interesse nazionale e internazionale”

L’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha evidenziato il valore del piano per la competitività dello scalo e per il sistema economico del Paese: “Questo è un progetto strategico di interesse nazionale e internazionale per l’aeroporto della Capitale di un Paese del G7. Per il turismo e per gli scambi commerciali, avere uno scalo all’altezza è sicuramente un elemento di importanza strategica e il Piano va reso massimamente di valore per il nostro territorio”, ha dichiarato Troncone.

Baccini: “Lo sviluppo dell’aeroporto deve confrontarsi con le esigenze dei cittadini”

Per il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, l’avvio del dibattito pubblico rappresenta un passaggio fondamentale nel rapporto tra lo sviluppo dello scalo e il futuro della città: “L’avvio del Dibattito Pubblico sul Piano di sviluppo è un passaggio importante perché consente di affrontare in maniera aperta e trasparente un tema strategico per il futuro del nostro territorio. Lo sviluppo dell’aeroporto è strettamente legato a quello della città e deve confrontarsi con le esigenze dei cittadini e delle realtà che vi operano”, ha affermato il primo cittadino.

Nunziata: “Il confronto con il territorio potrà migliorare il progetto”

A chiudere gli interventi è stato il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, che ha richiamato l’importanza del coinvolgimento della comunità locale nella valutazione del piano: “Abbiamo messo il massimo dell’impegno nel confronto con il territorio e la comunità, che è essenziale, e potrà migliorare, se possibile, il progetto”, ha dichiarato Nunziata, sottolineando il valore del percorso di partecipazione avviato.