Anzio, dopo il nubifragio la conta dei danni: avviata la richiesta di calamità

Aperta una procedura distinta per segnalare i materiali e i beni danneggiati da rimuovere a seguito del maltempo dell’8 e 9 ottobre

Anzio, 15 ottobre 2026 – 117,60 millimetri di pioggia caduti nella sola giornata del 9 ottobre , danni ad abitazioni e attività economiche e interventi ancora in corso per affrontare le conseguenze del maltempo. Ad Anzio, mentre proseguono le operazioni sul territorio, l’amministrazione comunale ha avviato la procedura per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità. Il sindaco Aurelio Lo Fazio ha inviato una lettera di ringraziamento al personale comunale, alle forze dell’ordine, alla Protezione civile, ai volontari e ai cittadini che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza.

Il primo cittadino ha voluto esprimere a tutti “il plauso per essersi prodigati per fare in modo che l’eccezionale ondata di maltempo non avesse conseguenze più gravi”, sottolineando l’impegno di quanti hanno partecipato alle operazioni durante le giornate più difficili e in quelle successive.

Maltempo ad Anzio, il ringraziamento del sindaco a soccorritori e cittadini

La lettera è stata indirizzata al personale del Comune, ai rappresentanti delle forze dell’ordine, alla Protezione civile regionale, alla Prefettura e ai volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai cittadini che hanno collaborato direttamente agli interventi.

Molti, ricorda Lo Fazio, “sono scesi in strada e si sono impegnati in prima persona, a fianco del nostro personale, di quello delle forze dell’ordine e dei volontari di protezione civile”.

Il sindaco ha espresso inoltre “vicinanza e solidarietà a quanti hanno subito danni e stanno vivendo disagi a causa delle precipitazioni torrenziali verificatesi nella nostra città solo nella giornata del 9 ottobre (117,60 millimetri) e le conseguenze di tale evento sul sistema idrogeologico”.

Anzio chiede lo stato di calamità: il confronto con la Regione Lazio

L’amministrazione comunale ha comunicato di aver avviato la procedura per la richiesta dello stato di calamità, mentre il personale continua a intervenire nelle aree interessate dalle conseguenze delle precipitazioni.

Lo Fazio ha riferito anche di aver ricevuto una telefonata dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Sono stato contattato dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ringrazio per la vicinanza e la solidarietà e sono certo che darà seguito affinché la nostra istanza per il riconoscimento dello stato di calamità venga accolta”, ha dichiarato il sindaco.

La procedura è dunque stata avviata, ma il riconoscimento dello stato di calamità non risulta ancora formalizzato.

Segnalazione dei danni e rimozione dei materiali: le scadenze

Il Comune ha invitato cittadini e attività produttive che hanno subito danni a presentarne segnalazione secondo le indicazioni diffuse dall’amministrazione. Per questa prima ricognizione, il comunicato indica come termine oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 12.

È stata inoltre aperta una procedura distinta per segnalare i materiali e i beni danneggiati da rimuovere a seguito del maltempo dell’8 e 9 ottobre.

In questo caso, il termine previsto dall’avviso comunale è giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 12. Le richieste devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo protocollo.comuneanzio@pec.it, utilizzando il modello allegato all’avviso e indicando obbligatoriamente nell’oggetto: “RICHIESTA RIMOZIONE MATERIALI – EVENTI CALAMITOSI 8 E 9 OTTOBRE 2026”.

Possono essere segnalati mobili, elettrodomestici, materassi e altri materiali danneggiati, specificandone tipologia e quantità. La presentazione della domanda non garantisce automaticamente la rimozione gratuita né il riconoscimento di un risarcimento: le modalità degli eventuali interventi saranno definite successivamente dal Comune.