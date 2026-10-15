Cerveteri, incendio in un capannone: fiamme vicino alle case e a un ricovero di animali

Cerveteri, 15 ottobre 2026 – Un incendio è divampato nella mattinata di ieri, mercoledì 14 ottobre, all’interno di un capannone in via Antonio Blado, a Cerveteri. Le fiamme hanno interessato numerose balle di fieno e materiali di risulta accatastati nella struttura, rendendo particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che sono riusciti a contenere il rogo prima che si propagasse alle abitazioni vicine e a un ricovero per animali situato nelle immediate vicinanze. Non si sono registrati feriti.