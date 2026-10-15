IL ROGO
Cerveteri, incendio in un capannone: fiamme vicino alle case e a un ricovero di animali
Il rogo è divampato ieri mattina in via Antonio Blado. Lungo intervento dei pompieri
Cerveteri, 15 ottobre 2026 – Un incendio è divampato nella mattinata di ieri, mercoledì 14 ottobre, all’interno di un capannone in via Antonio Blado, a Cerveteri. Le fiamme hanno interessato numerose balle di fieno e materiali di risulta accatastati nella struttura, rendendo particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che sono riusciti a contenere il rogo prima che si propagasse alle abitazioni vicine e a un ricovero per animali situato nelle immediate vicinanze. Non si sono registrati feriti.
Cerveteri, incendio nel capannone: Vigili del Fuoco al lavoro
L’allarme è scattato durante la mattinata, quando il fuoco ha cominciato a interessare il materiale custodito all’interno dell’edificio. All’arrivo delle squadre di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una prima valutazione della situazione, avviando subito le operazioni necessarie a circoscrivere l’incendio.
A complicare l’intervento è stata soprattutto la quantità di materiale accumulato nel capannone. Le balle di fieno e gli altri materiali presenti hanno richiesto un lavoro prolungato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
La priorità dei soccorritori è stata impedire che il rogo si estendesse oltre la struttura interessata. Un rischio particolarmente rilevante per la presenza, nelle vicinanze, di abitazioni e di un ricovero destinato agli animali.
L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di evitare la propagazione dell’incendio, scongiurando conseguenze per le strutture circostanti. Non risultano persone ferite.