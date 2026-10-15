L'ANNIVERSARIO|
Cinque anni di Ita Airways: 72 milioni di passeggeri e 580mila voli di linea
La compagnia celebra l’anniversario e presenta il programma invernale con 55 destinazioni
Fiumicino, 15 ottobre 2026 – Ita Airways ha festeggiato giovedì 15 ottobre il suo quinto anniversario. Era il 15 ottobre 2021 quando, alle 6:20, decollava da Milano Linate verso Bari il primo volo della compagnia, operato con un Airbus A320 dalla livrea speciale Born in 2021. Cinque anni dopo il bilancio comunicato dalla società parla di circa 72 milioni di passeggeri trasportati, oltre 580mila voli di linea e una flotta di 109 aeromobili, il 75% dei quali di nuova generazione.
Ita Airways, 55 destinazioni per l’inverno 2026/2027
L’anniversario coincide con la partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini, dove Ita Airways presenta agli operatori del turismo le novità del programma invernale 2026/2027 nello stand condiviso con il Gruppo Lufthansa. La compagnia opererà 55 destinazioni: 16 nazionali, 21 internazionali e 18 intercontinentali. Al centro delle nuove rotte c’è l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.
La prima novità è il collegamento diretto Roma Fiumicino–Santo Domingo, in partenza il 30 novembre 2026 con Airbus A330neo. È previsto inizialmente un volo settimanale, il lunedì; dal 14 dicembre si aggiungerà la frequenza domenicale, fino al 5 aprile 2027. Cresce anche l’offerta verso l’Oceano Indiano: dal 25 ottobre i voli per Mauritius passeranno da due a tre a settimana fino al 5 aprile 2027, mentre dal 16 dicembre riprenderanno quelli per Malé, alle Maldive, anch’essi previsti fino al 5 aprile.
Nuovi voli da Fiumicino per Caracas e Verona
Lo sviluppo proseguirà nella primavera del 2027. Dal 30 marzo sarà attiva la rotta diretta Fiumicino–Caracas, con tre frequenze settimanali, il martedì, giovedì e domenica, operate con Airbus A330-900. Il collegamento è già in vendita. Due giorni prima, il 28 marzo, partiranno anche i voli tra Fiumicino e Verona, con 21 frequenze settimanali.
«Il quinto compleanno di Ita Airways è un traguardo importante, che ci permette di guardare con orgoglio al percorso compiuto e, soprattutto, con fiducia alle prossime tappe della nostra crescita», ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale della compagnia. «I risultati raggiunti finora testimoniano la solidità del percorso intrapreso e la fiducia dei nostri clienti», ha aggiunto Eberhart. I nuovi collegamenti intercontinentali, ha spiegato, sono il primo passo di un piano di sviluppo e investimenti condiviso con Lufthansa. Il TTG rappresenta anche un’occasione per consolidare la collaborazione con gli operatori del turismo.
Ita Airways e Lufthansa, oltre 150 nuove destinazioni
Prosegue infatti l’integrazione con il Gruppo Lufthansa. Gli accordi di codeshare con Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti hanno ampliato le possibilità di viaggio con oltre 150 nuove destinazioni. A questo si aggiunge l’ingresso di Ita Airways in Star Alliance nel 2026, nell’ambito di una strategia che rafforza il ruolo di Fiumicino come hub internazionale.