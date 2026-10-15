Cinque anni di Ita Airways: 72 milioni di passeggeri e 580mila voli di linea

Fiumicino, 15 ottobre 2026 – Ita Airways ha festeggiato giovedì 15 ottobre il suo quinto anniversario . Era il 15 ottobre 2021 quando, alle 6:20, decollava da Milano Linate verso Bari il primo volo della compagnia, operato con un Airbus A320 dalla livrea speciale Born in 2021. Cinque anni dopo il bilancio comunicato dalla società parla di circa 72 milioni di passeggeri trasportati , oltre 580mila voli di linea e una flotta di 109 aeromobili , il 75% dei quali di nuova generazione.

Lo sviluppo proseguirà nella primavera del 2027. Dal 30 marzo sarà attiva la rotta diretta Fiumicino–Caracas , con tre frequenze settimanali, il martedì, giovedì e domenica, operate con Airbus A330-900. Il collegamento è già in vendita. Due giorni prima, il 28 marzo , partiranno anche i voli tra Fiumicino e Verona , con 21 frequenze settimanali .

«Il quinto compleanno di Ita Airways è un traguardo importante, che ci permette di guardare con orgoglio al percorso compiuto e, soprattutto, con fiducia alle prossime tappe della nostra crescita», ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale della compagnia. «I risultati raggiunti finora testimoniano la solidità del percorso intrapreso e la fiducia dei nostri clienti», ha aggiunto Eberhart. I nuovi collegamenti intercontinentali, ha spiegato, sono il primo passo di un piano di sviluppo e investimenti condiviso con Lufthansa. Il TTG rappresenta anche un’occasione per consolidare la collaborazione con gli operatori del turismo.