Criptovalute, la finanza costruisce soluzioni tra norme frammentate e reti chiuse

Nel settore delle criptovalute, la finanza sta sviluppando soluzioni operative senza attendere una disciplina uniforme. Il tema è emerso durante un evento della scorsa settimana, dove professionisti e operatori hanno discusso di tokenizzazione, conformità e cybersicurezza in un contesto normativo frammentato.

Frammentazione normativa e costi della conformità negli Stati Uniti

Adam Schumann, vicepresidente legale di OKX, ha delineato la complessità del quadro statunitense: «Si desidera una coerenza generale, ma non si arriverà all’uniformità». Le imprese devono confrontarsi con norme federali, autorità nazionali, legislazioni statali e regolatori locali che procedono a velocità diverse.

Questa situazione obbliga le società ad adattare i propri servizi caso per caso, stato per stato e paese per paese. Le autorità, intanto, intervengono per colmare le lacune più urgenti.

Aravind Raju, direttore finanziario di Uphold, ha spiegato che «la conformità è diventata oggi uno dei dipartimenti più grandi dell’azienda», perché l’impresa sviluppa soluzioni su misura per le richieste di ciascuno stato.

La struttura a mosaico produce quindi costi operativi rilevanti. Le risorse destinate alla compliance potrebbero essere riallocate verso lo sviluppo dei prodotti e la crescita commerciale qualora le regole diventassero più chiare e armonizzate. Per consulenti e operatori, la conformità non rappresenta un onere astratto, ma un fattore che può incidere sulla competitività.

Reti private non interoperabili e inefficienze tecnologiche

La duplicazione degli sforzi avrebbe potuto favorire la nascita di infrastrutture condivise. Invece, molte istituzioni hanno lanciato reti private e chiuse per gestire asset tokenizzati, stablecoin e ledger per titoli. Queste infrastrutture, tuttavia, spesso non comunicano tra loro.

La conseguenza è la formazione di silos tecnologici. Lewis Tuff, amministratore delegato di Twilight, ha sintetizzato il problema così: «Il risultato è che ogni azienda finisce per ricostruire le stesse connessioni».

L’assenza di interoperabilità aumenta i costi di integrazione e genera inefficienze operative. Può inoltre limitare la liquidità nei mercati tokenizzati, quando mancano standard condivisi o ponti tecnici consolidati tra reti differenti.

Banche, società fintech e piattaforme di scambio sono così chiamate a sostenere attività duplicate, con effetti sulla scalabilità delle soluzioni digitali. Il quadro rafforza l’importanza di iniziative comuni, industriali e regolamentari, per definire linee guida tecniche e normative più praticabili.

Le implicazioni per gli operatori italiani ed europei

Per il mercato europeo e per gli operatori italiani, la frammentazione statunitense può ritardare l’integrazione internazionale degli asset tokenizzati e aumentare i costi per le imprese che interagiscono con controparti statunitensi.

Esiste però anche uno spazio per fornitori capaci di collegare reti diverse e ridurre le barriere tecniche tra giurisdizioni. Le soluzioni orientate all’interoperabilità possono rispondere alla proliferazione di infrastrutture private non collegate.

In prospettiva, il vantaggio competitivo potrebbe andare agli operatori in grado di combinare una gestione efficiente della compliance con infrastrutture realmente interoperabili. Regolatori, sviluppatori e imprese dovranno lavorare insieme per ridurre i costi di conformità e sostenere mercati digitali più fluidi e trasparenti.