Festa del Cinema di Roma 2026, il programma di oggi 15 ottobre: Pino Daniele e l’Ostiamare di De Rossi

La 21ª edizione entra nel vivo con il film «Je so’ pazzo», la serie Marvel «VisionQuest» e il documentario «Radici». Proiezioni, incontri e red carpet in diversi luoghi della Capitale

Roma, 15 ottobre 2026 – Il grande cinema torna protagonista nella Capitale. Dopo l’apertura del 13 ottobre, la Festa del Cinema di Roma 2026 entra nel vivo oggi, giovedì 15 ottobre, con una giornata che mette insieme cinema italiano, produzioni internazionali, serie televisive e incontri con i protagonisti dello spettacolo. Fino a domenica 25 ottobre, la ventunesima edizione della manifestazione porterà film, anteprime e appuntamenti speciali all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla Casa del Cinema, al MAXXI e in altre sale cittadine.

Il programma di oggi offre due appuntamenti particolarmente attesi: il film dedicato a Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo, e il documentario che racconta il legame tra Daniele De Rossi e l’Ostiamare. Spazio anche all’universo Marvel, con la presentazione di «VisionQuest», e agli incontri aperti al pubblico.

Festa del Cinema di Roma, oggi il film su Pino Daniele

Uno degli eventi centrali di giovedì 15 ottobre è «Je so’ pazzo», il film diretto da Nicola Prosatore che ripercorre la vita e la carriera di Pino Daniele.

A interpretare il cantautore napoletano è Massimiliano Caiazzo, protagonista di un racconto che attraversa gli anni dell’infanzia, le difficoltà familiari, la scoperta della musica e l’ascesa artistica, fino allo storico concerto del 1981.

Il film sarà proiettato alle 18:30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, con biglietti a 30 euro. Una seconda proiezione è prevista alle 19 al Cinema Giulio Cesare, nella sala 3, al costo di 10 euro.

La giornata propone anche «VisionQuest», la nuova produzione Marvel con Paul Bettany e James Spader, presentata attraverso i primi due episodi e un’anteprima del terzo. L’appuntamento principale è alle 21 nella Sala Sinopoli, con biglietti a 16 euro, mentre una proiezione è prevista alle 21:45 al Cinema Giulio Cesare.

Daniele De Rossi e l’Ostiamare sul grande schermo

Tra gli appuntamenti di maggiore interesse per il territorio romano e il litorale figura «Radici», il documentario diretto da Nicola Ravera Rafele dedicato all’esperienza di Daniele De Rossi alla guida dell’Ostiamare.

Il racconto parte dal settembre 2024, quando l’ex capitano giallorosso viene esonerato dall’incarico di allenatore della Roma e decide di acquistare la società calcistica dilettantistica nella quale è cresciuto. Il documentario segue il percorso di rilancio della squadra di Ostia, tra difficoltà iniziali, ambizioni sportive e il rapporto di De Rossi con il territorio. La proiezione dei primi quattro episodi è in programma oggi alle 20:30 al Teatro Olimpico Acea, con biglietti a 12 euro. Una replica è prevista venerdì 16 ottobre alle 15:30.

Gli altri appuntamenti di oggi tra film e incontri

Il calendario del 15 ottobre comprende anche «Fuksas – Da tutta la vita», diretto da Elisa Fuksas, alle 21:15 nella Sala Petrassi, e «Memoriae», la serie di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, in programma alle 16:30 nella stessa sala.

Al MAXXI, alle 17, sarà presentato «L’imaginifico. Gabriele d’Annunzio» di Mauro Bartoli, mentre alle 19 è prevista la proiezione del documentario «Birds of War».

Alla Casa del Cinema, invece, spazio alla musica con un incontro con Manuel Agnelli alle 16, promosso dalla SIAE e a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

La programmazione proseguirà nei prossimi giorni con altri titoli: «Il Ministero dell’Amore», con Pif e Corrado Guzzanti, il 16 ottobre; «Klara and the Sun», con Jenna Ortega e Amy Adams, il 17; «Mustang» di Kasia Smutniak il 19; e «Se domani non torno» di Paola Randi il 23 ottobre.

Tra i riconoscimenti annunciati per questa edizione figurano inoltre i premi alla carriera a Javier Bardem e Julianne Moore.

Festa del Cinema di Roma 2026: biglietti, luoghi e informazioni

Il cuore della manifestazione resta l’Auditorium Parco della Musica, dove il tradizionale tappeto rosso accoglie gli ospiti della Festa. Il pubblico può assistere ai red carpet dalle aree della Cavea, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le proiezioni si svolgono anche al Cinema Giulio Cesare, alla Casa del Cinema, al MAXXI e al Teatro Olimpico Acea, oltre agli appuntamenti organizzati in altre sedi della città.

I prezzi variano in base agli eventi e alle sale, generalmente da 6 a 30 euro. I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale della manifestazione e la piattaforma romacinemafest.boxol.it, oltre che nelle biglietterie abilitate.

Per facilitare gli spostamenti è prevista anche una linea speciale gratuita Cinema, attiva ogni giorno dalle 8 alle 00:10, che collega alcune delle principali sedi della manifestazione con la stazione Termini e altre zone centrali di Roma.

La Festa del Cinema di Roma proseguirà fino al 25 ottobre, con dieci giorni ancora a disposizione degli spettatori per seguire anteprime, proiezioni e incontri dedicati al cinema italiano e internazionale.