Fiumicino, assegnazione delle palestre in ritardo: chiesto un Consiglio straordinario

Fiumicino, 15 settembre 2026 – Il bando per l’assegnazione delle palestre comunali finisce al centro dello scontro politico. A un mese dalla data prevista per l’avvio dell’utilizzo degli impianti, diverse associazioni sportive si troverebbero ancora nell’incertezza, con difficoltà nella programmazione dei corsi e delle attività. A denunciarlo sono otto consiglieri comunali di opposizione, che martedì 13 ottobre hanno presentato una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario aperto, per ottenere chiarimenti dall’amministrazione e coinvolgere direttamente le società interessate.

La richiesta porta le firme di Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Barbara Bonanni, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli. I consiglieri contestano i ritardi nella procedura e chiedono di conoscere le ragioni dello slittamento e i tempi previsti per le assegnazioni.

Palestre comunali, i ritardi denunciati dall’opposizione

Secondo quanto riferito dai consiglieri, il bando prevedeva l’utilizzo delle strutture sportive a partire dal 15 settembre, ma a metà ottobre numerose associazioni non avrebbero ancora ricevuto indicazioni definitive.

Un problema che, sostengono, riguarda non soltanto le società sportive, ma anche gli atleti e le famiglie che attendono di poter programmare le attività.

“Già nel mese di settembre avevamo segnalato l’assenza di risposte nei confronti delle società interessate e i ritardi accumulati nella procedura”, spiegano gli esponenti dell’opposizione.

Le conseguenze indicate nella nota riguardano l’organizzazione dei corsi, la raccolta delle iscrizioni, la gestione del personale e la continuità delle attività sportive rivolte soprattutto a bambini e ragazzi.

Per i consiglieri, l’incertezza sulle assegnazioni rende difficile pianificare una stagione sportiva che, secondo le previsioni del bando, avrebbe già dovuto essere avviata.

La richiesta di un Consiglio comunale straordinario aperto

Da qui la decisione di chiedere una seduta straordinaria del Consiglio comunale, aperta alla partecipazione delle realtà sportive del territorio. L’obiettivo dichiarato è ottenere dall’amministrazione spiegazioni sui ritardi e un calendario preciso per l’assegnazione degli impianti, consentendo alle associazioni di rappresentare direttamente le difficoltà incontrate: “Non siamo di fronte a un semplice rallentamento burocratico, ma a una situazione che rischia di compromettere il lavoro di tante associazioni e un servizio fondamentale per la comunità”, affermano i consiglieri.

“Lo sport ha bisogno di certezze, programmazione e regole chiare, non di continui rinvii”, aggiungono, sollecitando soluzioni per superare l’attuale situazione.