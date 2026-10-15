Fiumicino, trasporto scolastico per alunni con disabilità: confronto tra Comune, famiglie e nuovo gestore

Al centro dell’incontro l’organizzazione dei percorsi, gli orari e le esigenze degli studenti. L’assessore Picca: “Il nostro compito è tradurre l’ascolto in risposte”

Fiumicino, 15 ottobre 2026 – Un incontro per fare il punto sul trasporto scolastico dedicato agli alunni con disabilità, raccogliere le segnalazioni delle famiglie e individuare possibili miglioramenti nell’organizzazione del servizio. È questo l’obiettivo del confronto tra l’Amministrazione comunale di Fiumicino, i genitori degli studenti e i rappresentanti della società che ha recentemente assunto la gestione del trasporto.

La riunione ha permesso di approfondire le criticità e le esigenze emerse nella fase iniziale della nuova gestione, con particolare attenzione agli orari, all’organizzazione dei percorsi e al coordinamento del servizio rispetto alle necessità individuali degli alunni.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, e l’assessore alle Politiche sociali, Monica Picca.

Trasporto scolastico, le esigenze delle famiglie al centro del confronto

“Il trasporto dedicato agli alunni con disabilità richiede un’attenzione particolare, perché deve tenere conto di esigenze individuali che non possono essere affrontate attraverso soluzioni standardizzate”, ha dichiarato l’assessore Picca, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto con i genitori.

L’obiettivo dell’Amministrazione è individuare, insieme al nuovo gestore, soluzioni organizzative capaci di rispondere alle diverse necessità degli studenti, garantendo maggiore puntualità e affidabilità.

“Siamo in una fase di assestamento legata all’ingresso di una nuova società», ha spiegato l’assessore. «Il nostro obiettivo è garantire un servizio puntuale, affidabile e soprattutto attento alle esigenze di ciascun ragazzo”.

Comune e nuovo gestore, l’impegno per migliorare il servizio

Le osservazioni raccolte durante l’incontro saranno un riferimento per individuare gli aspetti sui quali intervenire. L’Amministrazione intende inoltre proseguire il confronto con le famiglie, evitando che la riunione rimanga un’iniziativa isolata.

“Le segnalazioni delle famiglie rappresentano un contributo prezioso, perché ci permettono di individuare le situazioni sulle quali intervenire”, ha aggiunto Picca.

L’assessore ha infine ribadito la necessità di garantire agli studenti il diritto alla frequenza scolastica nelle migliori condizioni possibili, tenendo conto anche delle esigenze organizzative dei nuclei familiari.