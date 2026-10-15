“Fuori le mafie da Roma”: Malatesta in piazza dopo esplosioni e intimidazioni

Roma, 15 ottobre 2026 – Oltre 50 realtà tra associazioni, sindacati, istituzioni, gruppi studenteschi e scout hanno aderito all’appello di Libera contro la presenza delle mafie nella Capitale. La mobilitazione, promossa con lo slogan “Fuori le mafie dalla nostra città”, è stata convocata per mercoledì 14 ottobre alle 18 in piazza Malatesta, in risposta alla serie di esplosioni che nelle ultime settimane ha interessato diversi quartieri romani, soprattutto nel quadrante orientale della città.

Secondo quanto denunciato da Libera, negli ultimi due mesi si sarebbero verificati almeno sette episodi con ordigni esplosivi tra Casilina, Don Bosco, Centocelle e San Basilio, con attacchi diretti contro attività commerciali ed esercizi pubblici. Una successione di episodi che ha spinto l’associazione a chiamare a raccolta la cittadinanza per chiedere un intervento contro la violenza e le intimidazioni.

Roma, le esplosioni nei quartieri e l’appello di Libera

“Oggi la città assiste a un’escalation di violenza dei clan. Solo per fortuna non ci sono ancora state vittime, ma l’incolumità di chi abita i nostri quartieri è continuamente messa a rischio”, afferma Libera, richiamando l’attenzione sulle conseguenze che questi episodi possono avere per la sicurezza dei residenti.

Secondo la ricostruzione riportata dall’associazione, gli investigatori starebbero esaminando le esplosioni anche nel contesto delle rivalità tra gruppi criminali per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio. Una situazione che, nell’interpretazione riferita da Libera, sarebbe collegata agli equilibri modificati dagli arresti che negli ultimi anni hanno interessato diversi clan della Capitale.

L’iniziativa nasce quindi con l’obiettivo di riunire cittadini e organizzazioni attorno a una richiesta comune: contrastare le intimidazioni e impedire che la violenza diventi una presenza abituale nella vita dei quartieri.

Alla mobilitazione anche Azione Roma

Tra le adesioni annunciate figura anche Azione Roma, che ha espresso il proprio sostegno alla manifestazione e ai cittadini dei territori interessati.

“Siamo al fianco dei cittadini e di chi ogni giorno si impegna per la legalità nei nostri quartieri, perché nessuno si deve sentire lasciato solo davanti alla violenza e alla paura. Le bombe esplose nelle strade della città mettono in pericolo la vita delle persone e non possiamo accettare che diventino normalità. Scendere in piazza significa chiedere alle istituzioni di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità”, si legge nella dichiarazione del partito romano.

Un ulteriore appello è arrivato da Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, che ha richiamato una conta di otto ordigni in 45 giorni, diversa da quella citata da Libera.

“Roma non può abituarsi alle esplosioni nei quartieri popolari, né lasciare che la paura diventi parte della vita quotidiana. Anche noi saremo in Piazza Malatesta alla manifestazione promossa da Libera, per affermare che nessuna organizzazione criminale può imporre il proprio potere sui territori”, ha dichiarato Barbera.