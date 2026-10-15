Givaudan accelera nel terzo trimestre 2026: vendite organiche in crescita dell’8,6%

Givaudan ha chiuso il terzo trimestre 2026 con vendite organiche in crescita dell’8,6%, per un fatturato di 2,09 miliardi di franchi svizzeri, pari a circa 2,25 miliardi di euro. Il risultato è stato superiore alle attese del mercato, sostenuto soprattutto dalla domanda di fragranze destinate alla profumeria di lusso.

Fragrance & Beauty accelera

La divisione Fragrance & Beauty ha registrato una crescita organica delle vendite del 13,5%, oltre le previsioni degli analisti. Il principale contributo è arrivato dalle fragranze legate alla profumeria di fascia alta, che hanno continuato a beneficiare di una domanda sostenuta.

La performance conferma il ruolo centrale della divisione nella strategia di crescita di Givaudan. La sua forza ha contribuito in modo determinante all’accelerazione complessiva del gruppo nei primi nove mesi dell’anno.

Taste & Wellbeing migliora, ma il Nord America resta sotto pressione

Anche Taste & Wellbeing ha mostrato un andamento positivo. Le vendite organiche della divisione Flavours sono aumentate del 3,5%, rispetto al 2,8% previsto dal mercato, evidenziando un miglioramento sequenziale.

Il quadro resta però più complesso in Nord America, dove nei primi nove mesi del 2026 le vendite organiche degli aromi sono diminuite del 3,3%. A pesare sono state soprattutto la debolezza delle attività Health and Functional e le conseguenze dei rimborsi dei dazi statunitensi riconosciuti ai clienti nel terzo trimestre.

Revisione di Natural Ingredients e riequilibrio del portafoglio

Il gruppo sta lavorando al rilancio delle aree meno performanti, tra cui Natural Ingredients, attualmente oggetto di revisione. L’obiettivo indicato è migliorare la qualità della crescita e rafforzare le attività capaci di generare maggiore valore.

Christian Stammkoetter, CEO di Givaudan, ha sottolineato l’accelerazione delle vendite nei primi nove mesi e la continuità della performance di Fragrance & Beauty, insieme al miglioramento sequenziale di Taste & Wellbeing. La prossima fase sarà quindi concentrata sul sostegno alla crescita della profumeria di lusso e sull’ottimizzazione delle attività ancora sotto pressione, in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e macroeconomiche.