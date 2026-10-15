Granaretto, nuova pista di atletica e aree sportive per gli studenti: interventi da oltre 100mila euro

Fiumicino, 15 ottobre 2026 – Una nuova pista per la corsa, uno spazio dedicato al salto in lungo e attrezzature per l’attività fisica. Sono stati inaugurati questa mattina, giovedì 15 ottobre, i nuovi spazi sportivi della scuola media Leonardo Albertini, in via di Granaretto, al termine degli interventi di manutenzione e riqualificazione realizzati dal Comune di Fiumicino per un investimento complessivo di oltre 100mila euro.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’assessore ai Lavori pubblici Giovanna Onorati. Protagonisti dell’inaugurazione anche gli studenti e le studentesse dell’istituto, che hanno preso parte a una dimostrazione sportiva per presentare le nuove strutture.

Scuola Albertini, tutti gli interventi realizzati

I lavori hanno riguardato sia l’edificio scolastico sia gli spazi esterni, con interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti.

In particolare, sono stati risolti i problemi di infiltrazione e ripristinate le parti deteriorate della tettoia. L’area esterna è stata completamente riqualificata e trasformata in uno spazio attrezzato per le attività sportive degli alunni.

Tra le nuove strutture figurano una pista per la corsa, un’area per il salto in lungo, attrezzature ginniche e un tavolo da ping-pong. Spazi che consentiranno agli studenti di svolgere diverse discipline sportive all’interno del complesso scolastico.

Baccini: “Investire negli spazi scolastici significa investire sui ragazzi”

“Con questo intervento restituiamo agli studenti spazi rinnovati, sicuri e funzionali, nei quali lo sport possa diventare parte integrante del loro percorso educativo”, ha dichiarato il sindaco Mario Baccini durante l’inaugurazione.

“La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma anche uno spazio di relazione, nel quale i ragazzi costruiscono legami, sviluppano capacità e imparano il valore della collaborazione e del rispetto reciproco. Per questo riteniamo fondamentale investire non soltanto negli edifici, ma anche negli ambienti che favoriscono il benessere psicofisico e la socializzazione”.

Il primo cittadino ha quindi sottolineato l’importanza degli investimenti destinati alle nuove generazioni: “La crescita di una città si misura anche attraverso la qualità dei servizi e degli spazi che mette a disposizione delle nuove generazioni”.