Ladispoli, picchia l’ex fino a fratturarle il volto: “Fai una brutta fine, ho un esercito dietro di me”

Ladispoli, 15 ottobre 2026 – Prima le violenze fisiche, culminate in un’aggressione che avrebbe provocato all’ex compagna una grave frattura al volto, poi gli appostamenti, i pedinamenti e le minacce di morte rivolte anche al nuovo fidanzato. È il quadro ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Ladispoli, che hanno arrestato un 28enne residente a Castelnuovo di Porto, gravemente indiziato di atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce gravi nei confronti di una giovane di 20 anni e del suo attuale compagno.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della Procura, al termine degli accertamenti avviati all’inizio di settembre dopo la denuncia della ragazza.

Ladispoli, le violenze e l’aggressione che ha provocato la frattura al volto

Secondo la ricostruzione investigativa, la giovane avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche fin dal 2022, durante la convivenza con il 28enne. Episodi che, stando a quanto emerso dalle indagini, non erano mai stati denunciati in precedenza.

Uno dei fatti più gravi risalirebbe al febbraio 2025. Durante una lite domestica, l’uomo avrebbe afferrato la compagna per il collo, stringendo fino a farle mancare il respiro. Successivamente l’avrebbe trascinata per i capelli, facendole sbattere la testa contro il pavimento, per poi colpirla violentemente al volto. Le conseguenze per la ragazza sarebbero state particolarmente serie: una frattura scomposta del pavimento orbitario, che aveva reso necessario un delicato intervento chirurgico.

Gli investigatori hanno inoltre ricostruito un contesto di comportamenti violenti che, secondo gli elementi raccolti, sarebbero stati spesso aggravati dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte dell’indagato.

Dopo la separazione, appostamenti e minacce di morte

La fine della relazione non avrebbe interrotto le condotte contestate al giovane. Al contrario, secondo gli investigatori, avrebbe segnato l’inizio di una serie di comportamenti persecutori. La ventenne avrebbe subito appostamenti, pedinamenti, riprese video non autorizzate, insulti e persino sputi in pubblico.

La situazione sarebbe peggiorata nell’agosto 2026, quando il 28enne avrebbe scoperto che l’ex compagna aveva iniziato una nuova relazione sentimentale. Da quel momento, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe cominciato a tempestare di telefonate e messaggi intimidatori sia la ragazza sia il nuovo fidanzato. Tra le frasi contestate all’indagato figurano anche esplicite minacce di morte, tra cui “ho un esercito dietro di me” e “fai una brutta fine”. Una sequenza di episodi che ha spinto la giovane a rivolgersi ai Carabinieri e a presentare una denuncia dettagliata.

Arrestato a Castelnuovo di Porto: disposti i domiciliari

La denuncia ha dato avvio alle indagini della Stazione dei Carabinieri di Ladispoli, che hanno raccolto e documentato gli elementi relativi alle presunte aggressioni e alle successive condotte persecutorie. Gli accertamenti sono confluiti in un’informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha richiesto al giudice l’applicazione di una misura cautelare.

Il GIP del Tribunale di Civitavecchia ha quindi disposto gli arresti domiciliari per il 28enne, rintracciato dai militari a Castelnuovo di Porto e sottoposto alla misura nella propria abitazione.

L’uomo è gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce gravi. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.