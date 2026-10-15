Lavinio Stazione, in Regione il confronto su sicurezza e degrado urbano

La I Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio ha dedicato un’audizione alle criticità di Lavinio Stazione, quartiere del Comune di Anzio, con particolare attenzione a sicurezza, criminalità e degrado urbano. L’incontro è stato promosso dopo la richiesta dell’Associazione Cittadini Lavinio Stazione.

La seduta è stata presieduta da Flavio Cera (FdI). Tra i soggetti invitati, l’unico a partecipare è stato Sandro Fabbri, presidente dell’associazione. Nel suo intervento, Fabbri ha descritto una situazione che considera molto grave, riferendo di episodi continui di spaccio di droga, bivacchi e presenza di prostitute minorenni.

Le denunce dell’associazione

Secondo quanto denunciato dal presidente dell’associazione, nel quartiere si sarebbero verificati anche scontri violenti tra fazioni rivali per il controllo del territorio. Fabbri ha espresso gratitudine a Carabinieri e Polizia di Stato per il lavoro svolto, ma ha segnalato una carenza di organico e l’assenza di un presidio fisso della Polizia Locale.

Durante l’audizione, Fabbri ha inoltre riferito di avere ricevuto gravi intimidazioni e minacce personali. Tra gli episodi citati ci sarebbero il recapito di proiettili nella cassetta della posta e messaggi di avvertimento rivolti alla sua famiglia. Si tratta di dichiarazioni rese dal presidente dell’associazione nel corso dell’incontro.

La posizione del Comune e l’impegno della Commissione

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, non ha partecipato alla seduta, ma ha inviato una nota firmata insieme all’assessore alle Politiche della Sicurezza Catello Somma. Il documento è stato letto dalla vicepresidente della Commissione, Eleonora Berni (FdI).

Nella nota, l’amministrazione ha richiamato la distinzione tra le competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica e quelle del Comune relative a sicurezza urbana e decoro. Sono stati indicati interventi già avviati, tra cui il potenziamento dell’illuminazione, la videosorveglianza e ordinanze antialcol. Il Comune ha inoltre riferito dei confronti svolti con la Prefettura di Roma nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Berni ha definito la nota «molto burocratichese» e, a suo giudizio, poco vicina alla sofferenza espressa dai cittadini. La vicepresidente ha richiamato la cosiddetta teoria delle finestre rotte, sostenendo la necessità di intervenire rapidamente sugli spazi pubblici abbandonati.

In chiusura, Cera ha ricordato di essersi recato personalmente a Lavinio Stazione e di aver riscontrato direttamente lo stato di degrado. Il presidente ha precisato che l’audizione non aveva intenti d’accusa, ma rappresentava un’occasione di confronto istituzionale.

La Commissione ha confermato la volontà di restare al fianco di cittadini e commercianti locali. Cera ha inoltre annunciato l’individuazione di nuove modalità di interlocuzione con l’amministrazione comunale di Anzio, con l’obiettivo di arrivare a interventi concreti e risolutivi.