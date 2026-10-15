Mondiali di Ciclismo su Pista, due argenti dall’Italia: il Team Pursuit Maschile e Femminile sul podio

Shanghai, 15 ottobre 2026 – E’ d’argento il colore della medaglia ottenuta dal Team Pursuit Maschile dell’Italia nella finale di inseguimento ai Mondiali di Ciclismo su Pista. E’ stata la Danimarca a staccare l’oro sul traguardo, dopo una gara combattuta dal quartetto composto da Francesco Lamon, Alessio Magagnotti, Jonathan Milan e Filippo Ganna e poi dominata e vinta dagli avversari.

Lo stesso risultato è stato conquistato dal Team Pursuit Femminile, formato da Martina Fidanza, Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (al via soltanto nella finale per l’oro in sostituzione di Alzini). Le Azzurre sono salite sul secondo gradino del podio allo Shanghai Velodrome, come i loro colleghi maschi.

Insieme alle medaglie d’argento vinte e le due prime avute dall’Italia in competizione, arrivano, dunque, anche punti olimpici per la qualifica verso Los Angeles 2028 e il Mondiale rappresenta la prima tappa di qualifica. Ci saranno i Ranking della Federazione Internazionale Ciclismo a dettare i pass suddetti (punti ai Mondiali, agli Europei (’27-’28) e alle prossime Coppe del Mondo, ’27-‘28).

Foto UCI (da coni.it)