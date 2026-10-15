Nordovest, peggioramento domenica con rovesci intensi: più stabile sulle altre regioni

Previsioni meteo per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre: stabile tra sole e nubi, poi peggioramento al Nordovest e in Toscana.

Il Nordovest è atteso in peggioramento nella domenica 18 ottobre, con piogge e rovesci localmente intensi soprattutto in serata. Il coinvolgimento riguarderà anche la Lombardia, mentre sulle altre regioni del Nord il tempo resterà in prevalenza asciutto.

Venerdì e sabato tra sole e nubi

Venerdì 16 ottobre il tempo sarà stabile su gran parte d’Italia. Al Nord sono previste nubi irregolari sulla Liguria e, al mattino, sul basso Piemonte; altrove prevarranno condizioni soleggiate o al massimo velate. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 19 e 23°C.

Al Centro e al Sud dominerà il sole, salvo qualche addensamento mattutino sulle coste e nelle valli della Toscana e locali nubi sulla Calabria ionica e sul Messinese. Gli addensamenti su Calabria ionica e Messinese saranno in prevalenza innocui. Le massime raggiungeranno 20-25°C.

Sabato 17 ottobre il Nord sarà ancora in prevalenza soleggiato, ma con qualche nube mattutina sulla Liguria e sulla Val Padana centro-occidentale. In serata è atteso un aumento delle nubi sul Nordovest. Sulle regioni centrali potranno comparire nubi lungo la costa tirrenica, più frequenti al mattino in Toscana, senza fenomeni.

Domenica piogge al Nordovest e in Toscana

Domenica il peggioramento interesserà il Nordovest e la Lombardia, dove i rovesci potranno risultare localmente intensi in serata. Sul resto del Nord il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso e il tempo resterà asciutto. Le temperature caleranno, con valori massimi tra 19 e 22°C.

Instabilità anche in Toscana, con piogge e rovesci più frequenti sulle aree centro-settentrionali. Il tempo sarà invece più soleggiato sulle altre zone del Centro. Al Sud sono previsti addensamenti e qualche pioggia sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica, mentre altrove il cielo sarà generalmente poco nuvoloso.

Le temperature al Centro scenderanno fino a massime comprese tra 19 e 23°C; al Sud resteranno stabili, tra 20 e 24°C.