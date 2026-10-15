Quarta pista di Fiumicino: l’asse tra centrodestra e centrosinistra per lo sviluppo dell’aeroporto

Fiumicino, 15 ottobre 2026 – Il futuro dell’aeroporto Leonardo da Vinci, la realizzazione della quarta pista e la necessità di competere con i grandi hub internazionali sono stati tra i temi al centro dell’evento “Insieme per il futuro di Roma e del Lazio”, promosso dall’Osservatorio Riparte l’Italia e svoltosi a Roma giovedì 15 ottobre. Un confronto che ha riunito rappresentanti politici, istituzionali e del mondo imprenditoriale, con una questione centrale: come sostenere la crescita dello scalo di Fiumicino e rafforzarne il ruolo nel sistema aeroportuale internazionale.

Dalle prospettive occupazionali ai collegamenti ferroviari, fino alla competizione con aeroporti come Istanbul, gli interventi hanno evidenziato l’importanza strategica del Leonardo da Vinci per il turismo, l’economia e gli investimenti nel Lazio.

Conte: “Istanbul ci fa una concorrenza spietata”

A richiamare l’attenzione sulla competizione internazionale è stato Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. “Abbiamo a Roma un aeroporto bellissimo, ma oggi Istanbul ci sta facendo una concorrenza spietata, con un’infrastruttura aeroportuale realizzata in pochissimo tempo. E la concorrenza arriverà anche dal Portogallo, con Lisbona”. L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di guardare alle infrastrutture con una prospettiva internazionale, considerando anche le opportunità offerte dal Mediterraneo e dall’Africa. Per Conte, lo sviluppo del turismo richiede infrastrutture efficienti e una strategia nella quale il settore pubblico definisca gli indirizzi, favorendo gli investimenti privati.

Biazzo: “Fiumicino fondamentale per attrarre investimenti”

Sul legame tra aeroporto e sviluppo industriale è intervenuto Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria. “L’aeroporto di Fiumicino per noi è fondamentale, perché se una multinazionale deve venire a fare un investimento nel Lazio, poter contare su aree industriali ben collegate e a un’ora dallo scalo rappresenta un fattore importante”. Biazzo ha ricordato che il Lazio è la seconda regione italiana per fatturato delle imprese e Roma la quarta città industriale del Paese. Da qui la richiesta di proseguire negli investimenti in logistica e infrastrutture, considerati elementi decisivi per attrarre nuovi insediamenti produttivi e valorizzare il capitale umano qualificato presente sul territorio.

Ghera: “Non sviluppare il sistema aeroportuale sarebbe un errore strategico”

A sostegno della crescita dello scalo si è espresso anche Fabrizio Ghera, assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti. “Non dare sviluppo al nostro sistema aeroportuale sarebbe un errore strategico. Il Lazio, grazie a Fiumicino, è diventato centrale a livello europeo. Potrebbe diventarlo ancora di più verso il Nord Africa e altre rotte internazionali”. Ghera ha ribadito la disponibilità della Regione Lazio ad accompagnare i progetti di sviluppo, raccogliendo anche le proposte provenienti dal territorio. L’obiettivo indicato è rafforzare la rete dei servizi e dei trasporti attraverso nuovi investimenti e una collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

De Micheli: “Lo sviluppo di Fiumicino è una questione nazionale”

Per Paola De Micheli, deputata del Partito Democratico ed ex ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, la crescita dell’aeroporto non può essere affrontata esclusivamente come una questione locale. “L’aeroporto di Fiumicino continua a essere al centro di tutte le discussioni, anche alla luce della forte crescita del turismo in Italia. Non possiamo immaginare che lo sviluppo dell’aeroporto possa essere considerato una questione locale: è una questione nazionale”. De Micheli ha richiamato il piano di investimenti che punta a portare la capacità dello scalo verso 100 milioni di passeggeri, sottolineandone l’importanza per il sistema turistico e industriale. L’ex ministra ha inoltre affermato che le prescrizioni ambientali formulate durante il suo mandato sono state “completamente recepite” nell’attuale progetto.

Misiani: “Sulla quarta pista c’è un allineamento tra centrodestra e centrosinistra”

Il senatore del Partito Democratico Antonio Misiani, vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, ha evidenziato la convergenza di diverse istituzioni sulla realizzazione della quarta pista. “Il sindaco di Fiumicino, di centrodestra, è favorevole, il sindaco di Roma, di centrosinistra, è favorevole, la Regione Lazio è favorevole e lo è anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Forse manca un pezzo molto importante, che sta dalle parti di Piazza Colonna”. Misiani ha auspicato che il progetto possa avanzare attraverso il confronto con le comunità locali e con adeguate garanzie di sostenibilità ambientale. Ha inoltre insistito sulla necessità di potenziare i collegamenti ferroviari tra Fiumicino e Roma, affinché la crescita dell’aeroporto sia accompagnata da un miglioramento dell’accessibilità. Il senatore ha infine richiamato il ruolo dei capitali privati nel finanziamento delle infrastrutture aeroportuali.

Troncone: “Fiumicino verso 53 milioni di passeggeri, è il momento di muoversi”

A illustrare le prospettive dello scalo è stato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. Il manager ha ricordato che negli ultimi dodici anni ADR ha investito circa 3,5 miliardi di euro in infrastrutture, capitale umano e processi operativi. Per il 2026 è previsto un traffico di 52-53 milioni di passeggeri, a fronte di una capacità massima stimata intorno ai 65 milioni. Avvicinarsi a questa soglia, ha spiegato, comporterebbe una pressione operativa potenzialmente in grado di incidere sugli standard di qualità del servizio.

“Per raggiungere la stima futura di 100 milioni di passeggeri dobbiamo sviluppare l’aeroporto in modo sostenibile”, ha affermato Troncone, ricordando che il masterplan presentato cinque anni fa è stato profondamente rinnovato rispetto alle ipotesi precedenti, con una soluzione che ADR considera meno invasiva per il territorio.

L’amministratore delegato ha richiamato anche il ruolo dello Stato nelle decisioni sul futuro dello scalo: ADR gestisce infatti un’infrastruttura pubblica, ma lo sviluppo richiede un quadro che ne consenta la realizzazione quando necessario. “Adesso è il momento di muoversi, perché il resto del mondo non sta fermo”, ha aggiunto Troncone, citando ancora una volta Istanbul, che punta a una capacità di 200 milioni di passeggeri.