Quarta pista, l’Unione Inquilini: “Alloggi, salute ed espropri: vogliamo uno studio indipendente”

Fiumicino, 15 ottobre 2026 – Una Valutazione di Impatto Sociale indipendente e pubblica per conoscere le conseguenze della quarta pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci sulle famiglie, sulla salute e sulle condizioni abitative dei residenti. È la richiesta avanzata dall’Unione Inquilini Fiumicino durante l’incontro del 14 ottobre, organizzato nell’ambito del dibattito pubblico sul Piano di Sviluppo Sostenibile dell’aeroporto. Al confronto erano presenti anche il sindaco Mario Baccini e l’ingegnere Marco Troncone di Aeroporti di Roma.

L’associazione chiede che il progetto venga esaminato non soltanto sotto il profilo infrastrutturale ed economico, ma anche rispetto alle sue possibili ricadute sulla popolazione. In particolare, sollecita uno studio indipendente che analizzi gli effetti sulle condizioni abitative, sanitarie, economiche e sociali, individuando eventuali misure di tutela per i residenti.

Quarta pista, la richiesta di uno studio sugli effetti per Fiumicino

Secondo l’Unione Inquilini, la valutazione dovrebbe tenere conto anche degli impatti cumulativi delle grandi opere che interessano il territorio. L’associazione richiama il porto commerciale in costruzione, il progetto del porto turistico-crocieristico, sul quale segnala un contenzioso al Consiglio di Stato, e l’attuale presenza dell’aeroporto.

Da qui la richiesta di utilizzare dati aggiornati e di affiancare alla valutazione sociale uno studio epidemiologico indipendente, in grado di descrivere le condizioni di salute della popolazione prima degli eventuali nuovi interventi.

Un altro tema centrale è quello dell’abitare. L’Unione Inquilini evidenzia le difficoltà di accesso alla casa e, sulla base dei propri dati, riferisce che prima delle modifiche al bando per l’edilizia residenziale pubblica oltre 750 famiglie attendevano un alloggio, a fronte di appena 3-4 assegnazioni all’anno nell’ultimo decennio. A questo quadro si aggiungono, secondo l’associazione, le difficoltà nel trovare affitti di lunga durata e l’assenza di politiche abitative strutturali.

Espropri e tutela delle famiglie: chiesta maggiore trasparenza

Particolare attenzione viene riservata agli espropri previsti dal progetto della quarta pista. L’associazione segnala che, allo stato attuale, non le risulta pubblicamente disponibile un elenco particellare aggiornato al Piano 2046, documento necessario per individuare con precisione le proprietà interessate.

L’Unione Inquilini chiede quindi chiarezza sulle aree coinvolte, garanzie per i proprietari espropriati, tutela degli inquilini e continuità abitativa per le famiglie, oltre alla salvaguardia dei casali rurali storici.

“La nostra richiesta è chiara: vogliamo una Valutazione di Impatto Sociale che documenti le conseguenze di questo progetto sulle famiglie e sul territorio e individui le necessarie misure di tutela. La sostenibilità non può essere soltanto economica e ambientale: deve essere anche sociale”, dichiara Emanuela Isopo dell’Unione Inquilini Fiumicino.