San Felice Circeo si tinge di rosa: una mattinata di sport e solidarietà contro il tumore al seno

San Felice Circeo, 15 ottobre 2026 – Una mattinata dedicata al movimento, al benessere e alla solidarietà , per ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno. In occasione di Ottobre Rosa , il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia, domenica 18 ottobre 2026 si terrà a San Felice Circeo un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, organizzata in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione provinciale di Latina , il Comune di San Felice Circeo e la Pro Loco .

L’appuntamento è fissato dalle 9:30 alle 11:00 ai Giardini di Vigna la Corte , dove i partecipanti potranno condividere un momento all’insegna dell’attività fisica e della solidarietà, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela della salute.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà trasferita nella sede dell’ ASD Les Claquettes 2.0 Danza e Fitness , in via Monte Circeo 122 .

La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 351 5516357.