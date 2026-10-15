SOLIDARIETA'
San Felice Circeo si tinge di rosa: una mattinata di sport e solidarietà contro il tumore al seno
Domenica 18 ottobre appuntamento ai Giardini di Vigna la Corte per un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce
San Felice Circeo, 15 ottobre 2026 – Una mattinata dedicata al movimento, al benessere e alla solidarietà, per ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno. In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia, domenica 18 ottobre 2026 si terrà a San Felice Circeo un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, organizzata in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione provinciale di Latina, il Comune di San Felice Circeo e la Pro Loco.
L’appuntamento è fissato dalle 9:30 alle 11:00 ai Giardini di Vigna la Corte, dove i partecipanti potranno condividere un momento all’insegna dell’attività fisica e della solidarietà, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela della salute.
Ottobre Rosa al Circeo, l’importanza della prevenzione
L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una maggiore consapevolezza sul tumore al seno, sottolineando il ruolo fondamentale dell’informazione, degli screening e della diagnosi precoce.
La scelta di un appuntamento dedicato al movimento vuole unire il tema della prevenzione a quello del benessere quotidiano, coinvolgendo direttamente i cittadini in un’occasione di partecipazione e sensibilizzazione.
L’evento avrà anche una finalità benefica: la partecipazione prevede un’offerta libera, interamente devoluta alla LILT provinciale di Latina, a sostegno delle attività dell’associazione.
San Felice Circeo, orari e modalità di partecipazione
L’appuntamento si svolgerà domenica 18 ottobre, dalle 9:30 alle 11:00, presso i Giardini di Vigna la Corte a San Felice Circeo.
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà trasferita nella sede dell’ASD Les Claquettes 2.0 Danza e Fitness, in via Monte Circeo 122.
La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 351 5516357.
Un appuntamento che inserisce anche San Felice Circeo nel calendario delle iniziative dedicate a Ottobre Rosa, con un messaggio rivolto a tutta la cittadinanza: prendersi cura della propria salute attraverso informazione, prevenzione e attenzione al benessere.