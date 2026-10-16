Australia, nuove regole per gli exchange di criptovalute in vigore dall’8 aprile 2027

L’Australia introdurrà nuove regole per le piattaforme che offrono servizi legati agli asset digitali. Il quadro entrerà in vigore l’8 aprile 2027 e prevede obblighi più rigorosi per gli exchange di criptovalute e per gli altri operatori del settore.

Le imprese già attive nel Paese avranno tempo fino al 7 ottobre 2028 per presentare la domanda di licenza. Durante l’esame delle richieste da parte di ASIC, potranno continuare a svolgere la propria attività.

Licenze e periodo transitorio

Il periodo di transizione è stato previsto per evitare interruzioni immediate dei servizi agli utenti e consentire alle autorità di valutare le domande senza bloccare le operazioni di mercato. Le società dovranno però prepararsi al nuovo regime attraverso processi di compliance più strutturati.

Tra gli interventi richiesti figurano l’adeguamento dei requisiti patrimoniali e l’adozione di procedure per la tutela degli asset dei clienti. Il nuovo quadro comporterà quindi, per gli operatori già presenti, attività di revisione organizzativa e possibili costi di adeguamento.

Obblighi per le piattaforme e tutela degli investitori

Secondo il documento di consultazione, le piattaforme saranno sottoposte a standard sulla separazione e sulla salvaguardia dei beni dei clienti, sulla trasparenza delle negoziazioni e sulle procedure di regolamento. Sono inoltre previste risorse finanziarie minime per poter operare.

Le proposte affrontano anche la manipolazione del mercato, i conflitti di interesse e le modalità di gestione degli ordini dei clienti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’integrità del mercato e ridurre i rischi sistemici collegati alle attività degli operatori crypto.

ASIC ha precisato che la regolamentazione punta a definire norme coerenti sulla custodia degli asset, sull’esecuzione degli ordini e sulla gestione dei conflitti. Per gli investitori australiani, questo dovrebbe rendere più chiari i livelli di protezione associati alle piattaforme regolamentate.

Alan Kirkland ha dichiarato che l’approccio si basa sul principio «stessa attività, stesso rischio, stesso esito normativo», con l’obiettivo di allineare l’Australia alle giurisdizioni estere comparabili.

Stablecoin e impatto sul mercato

La commissione ha ricevuto oltre 140 domande da parte di imprese interessate a ottenere l’autorizzazione per fornire servizi finanziari legati agli asset digitali. Il dato segnala un interesse significativo a operare all’interno di un perimetro regolamentare definito.

Le stablecoin destinate ai pagamenti saranno trattate separatamente nell’ambito delle riforme sui servizi di pagamento. La distinzione riflette il diverso ruolo di questi strumenti rispetto agli asset finanziari negoziati e considera le possibili implicazioni sui flussi di pagamento e sulla stabilità finanziaria.

Per le società del settore, i nuovi requisiti potrebbero determinare ristrutturazioni operative e maggiori investimenti in compliance. La fonte indica inoltre come probabile che alcune imprese minori valutino l’uscita dal mercato australiano, mentre gli operatori più strutturati potrebbero utilizzare il quadro regolatorio per attrarre clienti istituzionali.

La maggiore trasparenza e la segregazione degli asset dovrebbero ridurre i rischi legati alla custodia e all’esecuzione degli ordini. L’allineamento con altre giurisdizioni potrebbe inoltre agevolare le operazioni transfrontaliere e la valutazione di controparti australiane regolamentate, previa verifica della loro adesione ai nuovi standard.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.