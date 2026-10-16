Barriere architettoniche a Santa Marinella: cosa prevede il nuovo Peba

Santa Marinella, 16 ottobre 2026 – Un nuovo piano per individuare e superare gli ostacoli che limitano l’accessibilità degli spazi pubblici. La Giunta comunale di Santa Marinella ha adottato, con la delibera n. 165 del 6 ottobre 2026, il nuovo Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), aggiornando il documento risalente al 2023. Il provvedimento apre ora una fase di consultazione pubblica: cittadini, associazioni e soggetti interessati avranno 30 giorni dalla pubblicazione per presentare osservazioni prima dell’approvazione definitiva in Consiglio comunale.

Il nuovo piano è stato predisposto secondo le linee guida della Regione Lazio, sulla base di una ricognizione del territorio effettuata dalla società incaricata EnergiArchitettura S.r.l.. L’analisi ha riguardato gli spazi urbani, i percorsi pedonali e gli edifici pubblici, con l’obiettivo di individuare le criticità che rendono difficile o impediscono la mobilità e l’accesso ai servizi.

Barriere architettoniche a Santa Marinella, cosa prevede il nuovo piano

Il Peba punta a definire un quadro aggiornato delle condizioni di accessibilità del territorio comunale, considerando non soltanto le esigenze delle persone con disabilità motorie, ma anche quelle di chi presenta disabilità sensoriali o cognitive, degli anziani e delle famiglie con passeggini.

L’adozione del documento non coincide ancora con l’avvio dei lavori. Una volta completato l’iter amministrativo, il piano costituirà infatti uno strumento di programmazione degli interventi, utile a individuare le priorità e a pianificare le risorse economiche necessarie per gli adeguamenti negli anni successivi.

Il sindaco Manuelli: “Al centro i bisogni di tutti”

“L’adozione di questo nuovo Piano rappresenta un passo fondamentale nella direzione di una Santa Marinella moderna, accogliente e senza ostacoli”, ha dichiarato il sindaco Alessio Manuelli.

“Non ci siamo limitati a un semplice aggiornamento tecnico, ma abbiamo voluto integrare una mappatura più capillare che metta al centro i bisogni di tutti: dalle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, fino ai genitori con passeggini e agli anziani. Garantire il diritto alla mobilità e all’accesso agli spazi pubblici è un dovere morale e amministrativo”.

Il primo cittadino ha invitato residenti e associazioni a partecipare alla consultazione: “Invitiamo tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio a visionare il Piano e a contribuire con le proprie osservazioni prima dell’approvazione finale in Consiglio”.

Come presentare le osservazioni al Peba

Il documento sarà disponibile all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella per 30 giorni dalla data di pubblicazione. Durante questo periodo sarà possibile esaminarne i contenuti e presentare formalmente proposte e osservazioni.

Terminata la consultazione, l’amministrazione procederà all’istruttoria dei contributi ricevuti. Il piano sarà quindi sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva e successivamente inserito nel Registro regionale del Lazio.