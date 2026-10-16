INCLUSIONE
Barriere architettoniche a Santa Marinella: cosa prevede il nuovo Peba
La Giunta aggiorna il documento del 2023 dopo una ricognizione del territorio. Il piano passerà al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva
Santa Marinella, 16 ottobre 2026 – Un nuovo piano per individuare e superare gli ostacoli che limitano l’accessibilità degli spazi pubblici. La Giunta comunale di Santa Marinella ha adottato, con la delibera n. 165 del 6 ottobre 2026, il nuovo Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), aggiornando il documento risalente al 2023. Il provvedimento apre ora una fase di consultazione pubblica: cittadini, associazioni e soggetti interessati avranno 30 giorni dalla pubblicazione per presentare osservazioni prima dell’approvazione definitiva in Consiglio comunale.
Il nuovo piano è stato predisposto secondo le linee guida della Regione Lazio, sulla base di una ricognizione del territorio effettuata dalla società incaricata EnergiArchitettura S.r.l.. L’analisi ha riguardato gli spazi urbani, i percorsi pedonali e gli edifici pubblici, con l’obiettivo di individuare le criticità che rendono difficile o impediscono la mobilità e l’accesso ai servizi.
Barriere architettoniche a Santa Marinella, cosa prevede il nuovo piano
Il Peba punta a definire un quadro aggiornato delle condizioni di accessibilità del territorio comunale, considerando non soltanto le esigenze delle persone con disabilità motorie, ma anche quelle di chi presenta disabilità sensoriali o cognitive, degli anziani e delle famiglie con passeggini.
L’adozione del documento non coincide ancora con l’avvio dei lavori. Una volta completato l’iter amministrativo, il piano costituirà infatti uno strumento di programmazione degli interventi, utile a individuare le priorità e a pianificare le risorse economiche necessarie per gli adeguamenti negli anni successivi.
Il sindaco Manuelli: “Al centro i bisogni di tutti”
“L’adozione di questo nuovo Piano rappresenta un passo fondamentale nella direzione di una Santa Marinella moderna, accogliente e senza ostacoli”, ha dichiarato il sindaco Alessio Manuelli.
“Non ci siamo limitati a un semplice aggiornamento tecnico, ma abbiamo voluto integrare una mappatura più capillare che metta al centro i bisogni di tutti: dalle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, fino ai genitori con passeggini e agli anziani. Garantire il diritto alla mobilità e all’accesso agli spazi pubblici è un dovere morale e amministrativo”.
Il primo cittadino ha invitato residenti e associazioni a partecipare alla consultazione: “Invitiamo tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio a visionare il Piano e a contribuire con le proprie osservazioni prima dell’approvazione finale in Consiglio”.
Come presentare le osservazioni al Peba
Il documento sarà disponibile all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella per 30 giorni dalla data di pubblicazione. Durante questo periodo sarà possibile esaminarne i contenuti e presentare formalmente proposte e osservazioni.
Terminata la consultazione, l’amministrazione procederà all’istruttoria dei contributi ricevuti. Il piano sarà quindi sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva e successivamente inserito nel Registro regionale del Lazio.
Soltanto al termine di questo percorso il Peba diventerà il riferimento per la programmazione economico-finanziaria delle opere necessarie a migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici cittadini.