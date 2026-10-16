Ciak a Fiumicino, il Comune si trasforma nel set della serie Rai “Game Over”

Riprese tra la sede comunale, piazzale dell’Unione Europea e via della Pesca. Nel cast anche Gianmarco Saurino, Selene Caramazza e Donatella Finocchiaro

Fiumicino, 16 ottobre 2026 – La sede del Comune di Fiumicino torna a trasformarsi in un set cinematografico. Questa volta a scegliere la città per alcune scene è stata la produzione della nuova serie televisiva “Game Over”, realizzata da Lux Vide per la Rai, con protagonista Giuseppe Fiorello. Le riprese hanno interessato gli spazi esterni del municipio, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e piazzale dell’Unione Europea, con il coinvolgimento anche di numerose comparse del territorio.

La fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, vedrà nel cast, accanto a Fiorello, Gianmarco Saurino, Selene Caramazza e Donatella Finocchiaro. La trama resta per il momento riservata. L’unica anticipazione riguarda il personaggio interpretato da Giuseppe Fiorello, che, secondo le prime indiscrezioni, vestirà i panni di un magistrato.

Le riprese di “Game Over” a Fiumicino

La produzione ha potuto utilizzare gli spazi comunali grazie alla collaborazione con la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, che ha fornito assistenza organizzativa e supporto per lo svolgimento delle riprese.

Oltre alle scene realizzate nei pressi del municipio, la troupe ha lavorato anche in via della Pesca, coinvolgendo diverse comparse e figurazioni locali.

“La Commissione Cinematografica, grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha accolto con disponibilità l’invasione della troupe in Comune, e di tutti gli uffici che si occupano alacremente della gestione burocratica dei permessi, dal Suap alla Polizia Locale, ha fornito la propria assistenza alle riprese, affinché Fiumicino possa sempre più essere protagonista nel panorama internazionale della cinematografia”, ha dichiarato Alessandro De Nitto, direttore della Commissione Cinematografica.

Fiumicino tra fiction Rai e Festa del Cinema di Roma

La presenza della troupe di “Game Over” si inserisce in un’attività che vede il territorio comunale ospitare produzioni televisive e cinematografiche.

Secondo quanto riferito dalla Commissione Cinematografica, sono attualmente in preparazione ulteriori progetti per la realizzazione di serie televisive, film e videoclip musicali in diverse località di Fiumicino.

La città è inoltre presente alla Festa del Cinema di Roma con “Noi, un po’ meglio”, film diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Elio Germano e Maria Chiara Giannetta. La pellicola è stata girata lo scorso anno anche negli spazi del Comune di Fiumicino e a Focene.