Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta, Razzetti fa ancora podio: è secondo nei 200 misti

Astana – E’ stata una entusiasmante prima giornata di finali alla Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta , in svolgimento ad Astana fino a sabato 17 ottobre . Gli Azzurri hanno colto un podio e piazzamenti importanti.

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle) replica le medaglie avute nella tappa di Baku e si prende il secondo posto nei 200 misti. Il primatista italiano (1’50″88) nuota in 1’52″16, acquisendo punti preziosi per la Classifica della competizione. Nella gara precedente, in programma, l’Azzurro era stato quarto nei 200 farfalla in 1’51″55. Vince la gara lo statunitense di Shaine Casas con il tempo di 1’51″98.