Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta, Razzetti fa ancora podio: è secondo nei 200 misti
L’Azzurro fa un’ottima prova. Oggi ancora in gara
Astana – E’ stata una entusiasmante prima giornata di finali alla Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta, in svolgimento ad Astana fino a sabato 17 ottobre. Gli Azzurri hanno colto un podio e piazzamenti importanti.
Alberto Razzetti (Fiamme Gialle) replica le medaglie avute nella tappa di Baku e si prende il secondo posto nei 200 misti. Il primatista italiano (1’50″88) nuota in 1’52″16, acquisendo punti preziosi per la Classifica della competizione. Nella gara precedente, in programma, l’Azzurro era stato quarto nei 200 farfalla in 1’51″55. Vince la gara lo statunitense di Shaine Casas con il tempo di 1’51″98.
Ludovico Viberti (Fiamme Oro) fa un ottimo quinto posto nei 50 rana, conquistati dal russo Kirill Prigoda con il crono di 25″77. Il 24enne piemontese chiude la su prova in finale con un buon tempo di 26″09, migliorando di ventiquattro centesimi il 26″33 siglato in batteria.
Un ritrovato Lorenzo Mora (Fiamme Oro) nei 100 dorso, fa il decimo posto con il tempo di 51″18.
Le classifiche e i convocati azzurri – Fonte Federnuoto/federnuoto.it
World Cup – Classifiche generali AGGIORNATE e prize money
Classifica generale maschile e prize money
- Egor Kornev (Rus) 116.7 – 22000$
- Pieter Coetze (Rsa) 114.3 – 20000$
- Luke Barr (Usa) 113 – 16000$
- Alberto Razzetti 90.4 – 9400$
Classifica generale femminile e prize money
- Marrit Steenbergen (Ned) 116.7 – 24000$
- Yiting Yu (Chn) 111 – 18000$
- Roos Vanotterdijk (Bel) 108.8 – 18000$
Gli Azzurri in gara. Convocati per tutte e tre le tappe Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro/CN Torino) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Nuoto My Sport); sui blocchi anche lo specialista della vasca corta Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena).
Foto Andrea Masini, Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DeepBlueMedia.eu (da federnuoto.it)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.