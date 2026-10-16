Dieci anni dell’Istituto Culturale Coreano: eventi tra Roma e altre città italiane

L’Istituto Culturale Coreano in Italia celebra il decimo anniversario con eventi di cinema, cucina coreana, K-beauty, danza e teatro tra Roma e altre città.

L’Istituto Culturale Coreano in Italia celebra il decimo anniversario con un programma di iniziative tra Roma e altre città italiane. Inaugurato il 26 ottobre 2016, l’Istituto proporrà tra ottobre e novembre appuntamenti dedicati a cinema, gastronomia, bellezza, danza, teatro, letteratura e mostre.

Il calendario intende ripercorrere dieci anni di scambi culturali tra Corea e Italia e rafforzare i legami tra i due Paesi. Accanto alle arti performative e alla cultura tradizionale, sono previste attività esperienziali rivolte al pubblico italiano, in risposta al crescente interesse per la cultura coreana.

Il programma per il decimo anniversario tra cinema, gastronomia e K-beauty

Il 16 ottobre Lorenzo Prattico sarà protagonista di un talk show dedicato all’isola di Jeju. Il creator, che conta più di 554 mila follower su Instagram e oltre 693 mila iscritti su YouTube, racconterà la propria esperienza di viaggio, con un focus sulla gastronomia dell’isola e sulle Haenyeo, le tradizionali donne pescatrici di Jeju.

Il 26 ottobre, al The Space Cinema Moderno di Roma, è prevista l’anteprima di HOPE, il nuovo film del regista Na Hong-jin, presentato per la prima volta al Festival di Cannes del 2026. L’uscita ufficiale nelle sale italiane è indicata per il 5 novembre.

Il 27 ottobre l’Istituto ospiterà il laboratorio “Jang in cucina”, guidato dalla maestra Ki Soon-do. I partecipanti approfondiranno il Doenjang, il Ganjang e il Gochujang, paste e salse fermentate della tradizione coreana. Il giorno successivo, a Eataly Roma, venti chef, cuochi e professionisti della ristorazione si confronteranno in un concorso con creazioni di cucina occidentale basate sui Jang.

Il 2 e 3 novembre sarà invece il turno della K-beauty, con corsi dedicati alla cura della pelle e al make-up. Le lezioni affronteranno la glass skin, l’aegyo-sal e il rossetto sfumato a gradiente, attraverso dimostrazioni pratiche su modelle.

Danza contemporanea, teatro e letteratura coreana sui palcoscenici italiani

Nel mese di novembre la compagnia Goblin Party porterà in Italia C’era una volta, spettacolo di danza contemporanea ispirato ai Dokkaebi. La produzione rielabora elementi come l’Hanbok, il Gat, i ventagli, il Pansori e la cultura degli Yangban, mettendo in dialogo tradizione e linguaggio scenico contemporaneo.

Lo spettacolo sarà presentato il 10 novembre al Teatro Vascello di Roma e il 13 novembre al Teatro Kismet OperA di Bari.

Tra gli appuntamenti teatrali figura anche Che dolore terribile è l’amore, nuova produzione diretta da Daria Deflorian e ispirata al romanzo Non dico addio di Han Kang, Premio Nobel per la Letteratura. La vicenda affronta la memoria del massacro di Jeju del 3 aprile 1948 attraverso la storia di due donne, Gyeong-ha e In-seon.

Dopo il debutto al Festival di Avignone del 2026, lo spettacolo sarà in scena a Bologna dal 22 al 25 ottobre, a Milano dal 30 ottobre all’8 novembre e a Roma dal 26 novembre al 6 dicembre.

La mostra su Seul e le esperienze dedicate alla cultura contemporanea

Fino al 4 dicembre l’Istituto ospiterà la mostra “Il fascino di Seul – Pungryu”, dedicata alla storia, alla cultura e alla vita quotidiana della capitale sudcoreana.

Il percorso sarà affiancato da attività esperienziali sugli Han River Ramyeon, sulle fotografie photobooth a quattro scatti e sulle bevande tipiche dei caffè coreani. L’obiettivo è proporre un avvicinamento alla Corea che unisca patrimonio culturale, tradizioni e abitudini contemporanee.

«Abbiamo ideato questo programma per esprimere la nostra profonda gratitudine al pubblico italiano», ha dichiarato Nury Kim, direttrice dell’Istituto. La responsabile ha aggiunto l’auspicio che le celebrazioni contribuiscano a rafforzare ulteriormente gli scambi culturali e i legami tra i due Paesi.