Domenica piogge e rovesci al Nordovest, più sole sulle altre regioni

Domenica 18 ottobre peggiorano Nordovest e Lombardia con piogge e rovesci localmente intensi, instabilità in Toscana e più sole altrove.

Domenica 18 ottobre è atteso un peggioramento sul Nordovest e in Lombardia, con piogge e rovesci localmente intensi soprattutto in serata. Sulle altre regioni il tempo resterà più soleggiato, anche se non mancheranno fenomeni sparsi in alcune aree del Centro-Sud.

Sabato prevale il sole

Sabato 17 ottobre il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord. Sono previsti alcuni addensamenti mattutini sulla Liguria e sulla Val Padana occidentale, mentre la nuvolosità aumenterà in serata sul Nordovest. Le temperature resteranno stabili, con massime comprese tra 19 e 23°C.

Al Centro ci saranno nubi lungo la costa tirrenica, più frequenti al mattino in Toscana, ma senza fenomeni. Situazione migliore sulle altre zone. Al Sud, nuvolosità e qualche piovasco interesseranno la Sicilia orientale e la bassa Calabria; altrove il cielo sarà poco nuvoloso. Le massime raggiungeranno i 20-25°C.

Domenica il peggioramento

La giornata di domenica porterà un peggioramento sul Nordovest e in Lombardia, con rovesci localmente intensi in serata. Sulle altre regioni settentrionali il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso e senza piogge. Le temperature sono previste in calo, con valori massimi tra 19 e 22°C.

Instabilità anche in Toscana, dove le piogge e i rovesci saranno più frequenti sulle aree centro-settentrionali. Il resto del Centro sarà più soleggiato. Nel Mezzogiorno sono attesi addensamenti e qualche pioggia sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica, mentre altrove prevarrà il poco nuvoloso.

Lunedì residua instabilità

Lunedì 19 ottobre il maltempo inizierà a interessare il Nordovest, con fenomeni più frequenti sull’ovest del Piemonte e una successiva attenuazione nel corso della giornata. Il tempo sarà più soleggiato sulle altre regioni del Nord.

Al Centro prevalgono condizioni stabili, con un po’ di variabilità iniziale in Toscana. Al Sud resteranno possibili piovaschi su Sardegna, Sicilia orientale e Calabria ionica. Le temperature saranno stabili al Nord e al Sud, mentre al Centro sono attese in rialzo.