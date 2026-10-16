Fiumicino, il prezzo del degrado: la pulizia straordinaria costa 94mila euro

Fiumicino, 16 ottobre 2026 – Determinazioni dirigenziali del Comune attestano la liquidazione di oltre 94mila euro per interventi integrativi di pulizia delle spiagge, smaltimento di materiali inerti e recupero di oli minerali.

Gli atti ufficiali dell’Area Ambiente quantificano le risorse pubbliche impiegate per la manutenzione supplementare del litorale e la gestione di particolari tipologie di rifiuti raccolti sul territorio.

L’incuria e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti continuano a rappresentare un problema per il territorio, con conseguenze anche sul piano economico. A documentare l’entità delle risorse destinate agli interventi di pulizia e recupero sono gli atti amministrativi adottati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2026 dal settore Ambiente del Comune di Fiumicino. I provvedimenti formalizzano i pagamenti relativi ai servizi integrativi sugli arenili e alla gestione di materiali che richiedono specifiche procedure di smaltimento. Le somme liquidate ammontano complessivamente a 94.027,40 euro, una cifra che comprende sia le attività supplementari legate alla stagione balneare sia gli interventi di recupero dei rifiuti.

Pulizia delle spiagge a Fiumicino: i costi degli interventi integrativi

La voce di spesa più consistente riguarda la cura della costa durante i mesi estivi. La determinazione numero 4966 del 2 ottobre 2026 dispone la liquidazione di 53.265,23 euro, comprensivi di Iva al 10%, per il servizio integrativo di pulizia delle spiagge marittime e lo svuotamento delle postazioni di raccolta durante l’estate 2026. A questo provvedimento si affianca la determinazione numero 4965, adottata nella stessa data, che liquida ulteriori 39.948,92 euro per la medesima tipologia di prestazione.

La sola manutenzione supplementare degli arenili ha quindi comportato, attraverso queste due liquidazioni, una spesa complessiva di 93.214,15 euro. Si tratta di attività destinate a garantire la pulizia delle spiagge e la gestione dei rifiuti prodotti durante la stagione balneare, quando l’afflusso di visitatori rende necessari servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Gli atti precisano che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e sottoposte alla verifica di conformità tecnica prima dell’autorizzazione dei pagamenti.

Recupero dei materiali inerti e smaltimento dei rifiuti

Accanto agli interventi sul litorale, le determinazioni documentano ulteriori operazioni riguardanti materiali raccolti sul territorio comunale. Il provvedimento numero 4764 del 23 settembre 2026 dispone il pagamento di 569,25 euro per l’avvio a recupero di materiali inerti raccolti durante il mese di agosto. Rientrano in questa categoria anche macerie e residui provenienti da lavorazioni edilizie, materiali che necessitano di essere conferiti presso impianti autorizzati e che, quando abbandonati irregolarmente, possono determinare ulteriori costi di rimozione e trattamento.

Oli minerali esausti: ritiro, trasporto e recupero

Un’altra voce riguarda gli oli minerali esausti. La determinazione numero 4967 del 2 ottobre 2026 certifica una spesa di 244 euro per il ritiro, il trasporto e l’avvio a recupero di oli minerali per motore e lubrificanti, identificati dal codice europeo dei rifiuti EER 13 02 08*. Si tratta di sostanze classificate come pericolose, per le quali sono previste specifiche modalità di raccolta, movimentazione e trattamento, anche per prevenire possibili contaminazioni del suolo e delle acque.

Spese comunali e possibili azioni di rivalsa