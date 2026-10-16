Fiumicino, nasce Progetto Splash: giochi in acqua e inclusione per bambini e ragazzi

Fiumicino, 16 ottobre 2026 – L’acqua come luogo di incontro, condivisione e inclusione, dove ogni bambino possa sentirsi libero di giocare, partecipare ed esprimere sé stesso, valorizzando le proprie capacità.

Con questo obiettivo nasce PROGETTO SPLASH, la nuova iniziativa ludico-ricreativa promossa dalla Cooperativa Sociale Integrata “A Casa di Enzo”, che sarà presentata ufficialmente sabato 17 ottobre alle ore 16:00, presso la Piscina Comunale Fiumicino Nuoto in Via Rodano.

Progetto Splash a Fiumicino, la collaborazione tra Cooperativa, Comune e SIS Roma

Il progetto prenderà vita presso la Piscina Fiumicino Nuoto, gestita dalla società Sistemi Integrati per lo sport (SIS Roma), dove la Cooperativa “A Casa di Enzo” ha trovato non soltanto gli spazi adeguati allo svolgimento delle attività, ma anche la disponibilità e le competenze tecniche dello staff, elementi fondamentali per trasformare l’iniziativa in un’esperienza concreta, accessibile e inclusiva.

La collaborazione tra la Cooperativa, il Comune e la SIS Roma nasce dalla volontà condivisa di valorizzare lo sport e l’ambiente acquatico come strumenti di partecipazione, socializzazione e benessere, mettendo a disposizione strutture e professionalità per offrire nuove opportunità ai bambini e alle loro famiglie.

Attività in piscina per bambini e ragazzi, un progetto aperto anche ai minori con disabilità

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi ed è aperta anche ai minori con disabilità, con l’intento di creare un ambiente accogliente e inclusivo, nel quale l’attività in acqua diventi un’opportunità di socializzazione, divertimento e crescita personale.

Attraverso giochi, attività acquatiche di gruppo e momenti di condivisione, il progetto punta a favorire la partecipazione di tutti, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze e delle capacità individuali.

Assistenza ai minori con disabilità e supporto alle famiglie

Particolare attenzione sarà dedicata all’assistenza e al supporto delle famiglie.

Le attività si svolgeranno con la presenza di personale con formazione specifica nell’assistenza ai minori con disabilità e di un operatore socio-sanitario. Sarà inoltre previsto un supporto dedicato anche negli spogliatoi, per rendere l’esperienza in piscina più accessibile e serena sia per i bambini sia per i loro accompagnatori.

L’obiettivo è andare oltre la semplice attività ricreativa, facendo della piscina un luogo in cui costruire relazioni, superare le barriere e promuovere una cultura dell’inclusione attraverso lo sport e il gioco.

Progetto Splash, all’inaugurazione il sindaco Baccini e l’assessora Picca

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e l’Assessora alle Politiche Sociali Monica Picca, a testimonianza dell’attenzione verso iniziative dedicate alla partecipazione e al benessere dei più giovani.