Fiumicino, rissa tra tassisti e Ncc al Terminal 3: cinque misure cautelari dopo il ferimento di una turista

Fiumicino, 16 ottobre 2026 – Cinque misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia di frontiera all’aeroporto Leonardo da Vinci su disposizione dell’autorità giudiziaria di Civitavecchia. I provvedimenti riguardano la rissa scoppiata nell’area arrivi del Terminal 3 durante una contesa legata al trasporto passeggeri, in cui una donna è rimasta ferita.

La Polizia di frontiera dello scalo di Fiumicino ha dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I provvedimenti scaturiscono dagli accertamenti avviati a seguito dei disordini verificatisi lo scorso 27 luglio all’interno dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci.

La contesa, divampata inizialmente negli spazi esterni dello scalo, ha rapidamente raggiunto i locali interni dell’aerostazione, determinando una situazione di pericolo per i viaggiatori presenti.

La dinamica dei fatti nell’area arrivi

La ricostruzione dell’accaduto è stata resa possibile attraverso l’esame incrociato dei filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza dello scalo e le dichiarazioni testimoniali raccolte dal personale operante. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, il confronto fisico tra i soggetti coinvolti è iniziato all’esterno per poi trasferirsi all’interno del Terminal 3, proprio nei pressi dei varchi di uscita e degli esercizi commerciali. Nella concitazione degli scontri è rimasta coinvolta una cittadina statunitense di 73 anni, giunta a Roma da New York insieme al coniuge per motivi turistici. La passeggera si trovava in fila presso la cassa di un bar per acquistare generi di conforto quando è stata investita dalla mischia, finendo rovinosamente a terra mentre i partecipanti alla lite si disperdevano senza fermarsi a prestare assistenza.

Le conseguenze e i riscontri sanitari

A seguito della caduta, la turista è stata soccorsa da alcuni avventori presenti nell’attività commerciale in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Il trasporto immediato in ospedale ha evidenziato la frattura del femore sinistro, lesione che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza e un periodo di degenza riabilitativa, con una prognosi certificata superiore ai quaranta giorni. L’episodio ha fatto scattare le verifiche per individuare i responsabili e stabilire i singoli ruoli materiali assunti durante l’alterco.

Il contesto operativo e le indagini

Il fascicolo coordinato dalla Procura di Civitavecchia inquadra l’evento nella costante criticità legata ai servizi di trasporto pubblico non di linea operanti nell’area aeroportuale. Gli inquirenti hanno evidenziato la “consolidata e persistente contrapposizione tra operatori del trasporto pubblico non di linea, in particolare tassisti e conducenti di veicoli a noleggio con conducente (Ncc), e soggetti dediti al procacciamento abusivo di passeggeri all’interno dell’area aeroportuale”. L’attività investigativa prosegue per accertare l’esatta concatenazione dei fattori scatenanti legati all’accaparramento delle corse e verificare ulteriori violazioni delle disposizioni di sicurezza aeroportuale.

Dati chiave dell’indagine